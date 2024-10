Gemma Galgani sarà una delle grandi protagoniste delle puntate di Uomini e donne in onda dal 7 all'11 ottobre e dove la si vedrà mollare uno schiaffo al cavaliere Valerio. Sarà un momento di alta tensione e che terminerà con l'uscita di scena del cavaliere. Mario Cusitore invece, continuerà a creare caos e discussioni nello studio di Maria De Filippi. Il cavaliere verrà mollato sia da Maura che da Margherita e Morena.

Gemma tira uno schiaffo a Valerio: lui abbandona il programma

La nuova settimana di programmazione di Uomini e donne vedrà la messa in onda di ciò che è stato registrato il 19 e il 27 settembre scorsi.

Al centro della scena ci sarà ancora una volta Gemma Galgani che racconterà di aver ripreso la conoscenza con il cavaliere Valerio. I due, a centro studio, racconteranno di essersi baciati più volte e sembrerà che tra loro sia scattata davvero la scintilla. Ma in una delle puntate successive, succederà l'imprevedibile, visto che Gemma schiaffeggerà Valerio in pieno volto. Tutto precipiterà nel momento in cui si verrà a sapere che lui è stato avvistato al centro commerciale con un'altra donna. Questa misteriosa signora pare non sia solo un'amica, come invece ha sostenuto Valerio. Tutto ciò manderà su tutte le furie Gemma, che non esiterà appunto a mollare un ceffone al cavaliere, il quale non avrà altra scelta che abbandonare il dating di Maria De Filippi.

Caos a centro studio: Mario Cusitore mollato da Maura, Margherita e Morena

Occhi puntati anche su Mario Cusitore e sulle sue conoscenze. L'ex corteggiatore di Ida Platano mostrerà i suoi dubbi su Maura Vitali e questo dopo aver letto una sua recente intervista rilasciata a Lollo Magazine. Mario sospetterà che la dama in realtà non sua interessata, a lui è questo anche perché la sera prima se ne sarà andata in anticipo dalla cena adducendo come scusa un forte mal di testa.

Alla fine della discussione, lui deciderà comunque di proseguire la conoscenza ma in una puntata successiva, sarà Maura a chiudere con lui in quanto Mario a, detta sua, continua ad avere pregiudizi e a non fidarsi di lei. Si scoprirà poi che Cusitore in settimana e uscito con Margherita e che i due hanno dormito insieme. L'altra dama Morena la prenderà male e chiuderà con il cavaliere.

Poco dopo, pure Margherita darà il benservito a Mario e lo farà dopo aver scoperto che lui avrà detto le stesse cose sia a lei che a Morena. In un colpo solo, il cavaliere campano rimarrà senza corteggiatrici.

Nessun boom di ascolti per Uomini e donne 2024/2025

Questo inizio di stagione non ha visto Uomini e donne fare ottimi ascolti come accaduto negli anni passati. I dati sono comunque eccellenti, visto che il dating rimane il programma più visto del pomeriggio con una media di 2,3 milioni di telespettatori e uno share che oscilla tra il 21 e il 23%. Il programma non sembra risentire del passare del tempo. Il dating ha debuttato su Canale 5 nel 1996 con una formula molto diversa da quella attuale. Solo nel 2001 il format è cambiato, diventando quello che tutti i telespettatori oggi conoscono e apprezzano.