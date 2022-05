L'appuntamento con Uomini e donne si avvia verso il finale di questa trionfante stagione dal punto di vista auditel. La programmazione del dating show di Maria De Filippi proseguirà ancora per qualche settimana su Canale 5, sebbene le registrazioni siano ufficialmente terminate.

Anche quest'anno la trasmissione Mediaset osserverà un lungo periodo di pausa per la consueta sosta estiva, per poi ritornare in scena nuovamente da settembre con la nuova stagione.

Verso il finale di Uomini e donne su Canale 5

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione di Uomini e donne rivelano che questa settimana ci sono state le ultime due registrazioni dell'anno.

Maria De Filippi, i protagonisti del trono classico e over, e gli opinionisti hanno così già salutato il pubblico che in questi mesi ha partecipato alle riprese delle varie puntate poi trasmesse su Canale 5.

Tuttavia gli spettatori da casa possono stare tranquilli ancora per qualche giorno, dato che la messa in onda del programma è assicurata ancora per un bel po' di puntate.

Ecco quando finisce Uomini e donne su Canale 5

La programmazione di Uomini e donne, infatti, andrà avanti fino al prossimo 1° giugno 2022, data in cui andrà in onda l'ultima puntata di questa seguitissima edizione che, soprattutto nell'ultimo periodo, ha registrato una sonora crescita dal punto di vista dell'auditel, con una media che supera il 28% di share in daytime.

Il programma, quindi, non chiuderà i battenti venerdì 27 maggio, così come era stato annunciato in un primo momento, ma andrà avanti anche nelle giornate di lunedì 30, martedì 31 maggio e mercoledì 1 giugno.

Anche quest'anno, infatti, il programma andrà in pausa da giugno e fino a metà settembre, quando poi riprenderà la consueta programmazione su Canale 5, mentre le registrazioni di solito partono sempre verso fine agosto.

Le scelte finali di Luca e Veronica: anticipazioni Uomini e donne

Ma cosa succederà in questi ultimi appuntamenti della stagione di Uomini e donne? Le anticipazioni rivelano che al centro delle dinamiche dello show di Maria De Filippi ci saranno in primis le vicende dei due tronisti in carica, i quali saranno chiamati a compiere la fatidica scelta finale.

Per Luca Salatino, quindi, arriverà il momento di congedarsi dalla trasmissione. Dagli spoiler delle ultime registrazioni di questa edizione emerge che il tronista ha deciso di farlo insieme a Soraia, che è riuscita ad avere la meglio su Lilli.

Per quanto riguarda il trono di Veronica, invece, le anticipazioni sul programma rivelano che la tronista ha deciso di coronare il suo sogno d'amore con Matteo, che ha avuto la meglio sull'altro pretendente Andrea.