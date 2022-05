La serie tv Brave & Beautitul prosegue la propria messa in onda italiana. Nel corso degli episodi che verranno trasmessi su Canale 5 dal 6 al 10 giugno 2022, Tahsin Korludağ (Tamer Levent) non potrà più portare avanti le sue orrende macchinazioni.

In particolare il padre di Sühan (Tuba Büyüküstün) dopo essere stato accoltellato dalla domestica Reyhan (Işıl Dayıoğlu) e aver affrontato una difficile operazione non avrà alcun ricordo dei suoi ultimi quattro anni di vita.

Anticipazioni Brave & Beautiful, al 10 giugno: Tahsin perde la memoria, Turan stringe un’alleanza con Bulent

Gli spoiler delle puntate che verranno trasmesse sulla rete ammiraglia Mediaset da lunedì 6 a venerdì 10 giugno, dicono che Cesur (Kıvanç Tatlıtuğ) sarà deciso a eliminare Riza (Yiğit Özşener) pur sapendo di poter perdere per sempre la sua ex moglie e il loro bambino. Quest’ultimo riuscirà a nascondersi, ma il suo nemico sarà in grado di rintracciarlo per merito della complicità di Ziya, il direttore dell’hotel che a sua volta vuoterà il sacco grazie a Tahsin. Poi Cesur quando si troverà faccia a faccia con Riza, non avrà il coraggio di ucciderlo.

Nel contempo Reyhan accoltellerà Tahsin dopo aver appreso da Cahide (Sezin Akbaşoğulları) che è l’assassino di Salih (Okday Korunan): il proprietario di Korludag a seguito di una caduta verrà ricoverato urgentemente in ospedale e sottoposto a un intervento che avrà un esito positivo.

Il padre di Sühan sfuggirà alla morte ma perderà la memoria.

A questo punto quest’ultima dopo aver visto dei messaggi da parte di Cahide nel cellulare del padre lo farà consegnare a Serhat (Serdar Özer) in accordo con Cesur: dopo aver fatto le dovute indagini, il procuratore scoprirà che si tratta in realtà di un telefono di Riza.

Quest’ultimo durante un interrogatorio confesserà che il suo obiettivo era quello di sollevare l’umore del cognato. Hulya (Zeynep Kızıltan) approfitterà dell’amnesia di Tahsin, per fargli credere di avere una storia d’amore con lui.

Successivamente la donna - dopo essersi recata a casa di Bulent per cercare suo figlio - chiederà aiuto a Turan (Serhat Parıl), che in cambio di denaro si alleerà con Bulent (Serkan Altunorak) per farla pagare a lei e Cahide.

Dopo aver recuperato il piccolo Muzaffer, Turan dirà a Hulya che ad architettare il rapimento è stato lui e la moglie di Korhan (Erkan Avcı).

Riza evade dal carcere, Sühan e Cesur alle prese con i preparativi delle nozze

Cesur è certo che sia stato Riza a uccidere Adalet (Nihan Büyükağaç) e vorrà vederlo dietro le sbarre del carcere: purtroppo il perfido uomo non verrà arrestato per mancanza di prove. Riza però perderà le staffe lo stesso, poiché Serhat dirà ai concittadini di fare attenzione a lui. Il procuratore tenderà un tranello a Riza, visto che quando lo stesso si recherà da lui per sporgere una denuncia contro Cesur, gli farà intendere che il suo nemico ha ucciso Adalet.

Riza su richiesta del Serhat condurrà Cesur nel luogo in cui è stato seppellito il corpo senza vita di Adalet, dopodiché inviterà Sühan a incontrarlo nella casa di Nisantasi: per merito della collaborazione di quest’ultima con la polizia, lo psicopatico finirà in prigione.

Non passerà molto per assistere all’evasione di Riza, che si darà alla fuga grazie a Turan: dopo l’accaduto Serhat farà sorvegliare la casa di Cesur. Quest’ultimo intanto si occuperà dei preparativi delle sue nozze con Sühan.

Intanto Tahsin arriverà in azienda e apprenderà che la direzione è nelle mani di suo figlio Korhan. A questo punto Korludag - durante una cena con la figlia e Cesur - si ricorderà di aver rischiato di morire a causa di un incendio: Sühan quando suo padre le chiederà di Adalet, gli dirà che non si trova in città.