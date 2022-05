La settima stagione de Il Paradiso delle Signore tornerà in onda a partire dal prossimo settembre. Le nuove puntate della soap pomeridiana saranno ricche di colpi di scena, che entusiasmeranno il pubblico. Previsti diversi ritorni e tra questi potrebbe esserci quello di Quinto Reggiani, il primo marito di Anna. C'è da dire che nessuno si sarebbe aspettato di rivederlo in scena, per il semplice fatto che la moglie ha sempre dichiarato che fosse morto. Il gran colpo di scena è che Quinto potrebbe non essere morto e ben presto potrebbe tornare a Milano in cerca della sua famiglia.

Come potrebbe prendere questa notizia Anna? Soprattutto il matrimonio fra Imbriani e Salvatore potrebbe reggere al ritorno del redivivo Reggiani?

Il Paradiso: Cristiano Caccamo torna in scena

Quinto Reggiani è un personaggio che è stato presente nelle prime due stagioni de Il Paradiso delle Signore. Si tratta di un ragazzo dotato di grande bontà, ma anche di forza d'animo. Da sempre innamorato di Anna Imbriani, ha fatto di tutto per conquistarla, nonostante lei ambisse a un altro tipo di uomo. Le delusioni subite dalla ragazza le hanno fatto capire che Quinto fosse la persona giusta per lei, in quanto onesto e realmente fedele. I due, dopo tante peripezie, si sono sposati, dando vita a una bella famiglia insieme alla piccola Irene, sebbene quest'ultima fosse figlia di Massimo Riva.

La coppia è uscita di scena alla fine della seconda stagione e per molto tempo non è stata menzionata da nessun personaggio de Il Paradiso. All'inizio sesta stagione, però, la giovane Imbriani ha fatto ritorno a Milano, disperata e sola. Difatti si è appreso della prematura dipartita di Quinto, nonostante non sia mai stata specificata la causa della morte.

Secondo, però, le prime indiscrezioni relative alla settima stagione, Quinto non sarebbe affatto morto.

Il Paradiso 7: Quinto potrebbe essere vivo e tornare a Milano

Già a partire dalla giornata del 30 maggio, sono circolate diverse indiscrezioni riguardo il ritorno in scena di Cristiano Caccamo. Oggi è arrivata la conferma proprio da parte dello stesso attore, che ha postato una foto sul suo profilo Instagram.

Lo scatto di Caccamo è sul set de Il Paradiso delle Signore e lascia intendere che potrebbe tornare a vestire i panni del marito di Anna Imbriani. A proposito di quest'ultima, la ragazza ora ha un nuovo marito e come potrebbe reagire alla notizia che il suo primo consorte è ancora in vita? Le nuove puntate saranno, dunque, ricche di patos e intensità, dato che questa storyline si preannuncia piuttosto interessante. Anna resterebbe con Salvatore o lo lascerebbe per tornare con Quinto? Per scoprire cosa accadrà alla coppia di neo sposi bisognerà attendere la messa in onda dei nuovi episodi, che partirà dal prossimo settembre.