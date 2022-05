Veronica Rimondi ha fatto la sua scelta finale a Uomini e donne. Nel corso dell'ultima registrazione del programma dei sentimenti di Maria De Filippi, la tronista si è congedata dalla trasmissione assieme a Matteo.

È stato lui ad averle rapito il cuore, al punto da portarla ad immaginare un futuro di coppia fuori dallo studio del talk show di Canale 5.

Come da prassi, la nuova coppia non può farsi vedere sui social prima della messa in onda televisiva della scelta ma, in queste ultime ore, Matteo ha trasgredito le regole previste dalla redazione del programma Mediaset.

La scelta finale di Veronica: anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le anticipazioni su Uomini e donne rivelano che nel corso della settimana che va dal 30 maggio al 1° giugno 2022 andranno in onda le ultime tre puntate di questa stagione 2022 del dating show.

Per i due tronisti Luca e Veronica arriverà il momento della fatidica scelta finale. Le registrazioni, però, sono avvenute un po' di settimane fa e in rete non sono mancati gli spoiler.

Luca Salatino ha coronato il suo sogno d'amore con la bella Soraia, rifiutando Lilli mentre Veronica ha scelto di uscire di scena dalla trasmissione assieme a Matteo.

Matteo e Veronica dopo la scelta a Uomini e donne: cosa è successo

Ma cosa è successo dopo la scelta finale?

In queste ore a finire nell'occhio del ciclone è stata la coppia composta da Veronica e Matteo.

Una delle regole ferree della trasmissione di Maria De Filippi è quella di non postare scatti di coppia sui social fino a quanto non andrà in onda la fatidica puntata della scelta in tv.

In questo modo, dato che le puntate di Uomini e donne vengono registrate con diverse settimane di anticipo rispetto alla messa in onda televisiva, si evita di fare "spoiler" per quei telespettatori che non seguono le anticipazioni social.

Peccato, però, che in queste ultime ore Matteo si è reso protagonista di una gaffe che lo ha portato a trasgredire le regole della trasmissione di Canale 5.

La coppia Matteo-Veronica trasgredisce le regole dopo U&D

Il nuovo fidanzato della tronista Veronica Rimondi ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto in cui compaiono insieme, nei loro primi momenti di coppia post trasmissione.

Dopo essersi accorto dell'errore ha subito cancellato lo scatto "incriminato", ma ciò non è bastato per evitare che i fan social della nuova coppia potessero salvare la foto e renderla "virale" in rete.

Una gaffe che verrà perdonata dalla redazione del programma di Maria De Filippi? In attesa di scoprire quale sarà la reazione degli autori di Uomini e donne, la messa in onda della scelta finale di Veronica è prevista tra martedì 31 e mercoledì 1° giugno.