Le anticipazioni sui palinsesti Mediaset del prossimo autunno 2022 rivelano che ci sarà spazio per il ritorno di diversi volti noti che da anni popolano le varie reti del Biscione.

Tra le riconferme spicca quella di Maria De Filippi e Barbara d'Urso, che torneranno a presidiare varie fasce del palinsesto di Canale 5.

Non ci sarà spazio, invece, per Alessia Marcuzzi che non tornerà ad essere un volto Mediaset neppure nella prossima stagione televisiva 2022/2023.

Barbara d'Urso confermata: anticipazioni palinsesti Mediaset autunno 2022

Nel dettaglio, le anticipazioni sui palinsesti Mediaset del prossimo autunno 2022 rivelano che è confermata la presenza di Barbara d'Urso.

Dopo le voci legate ad un suo possibile addio al Biscione, è stata lei stessa a svelare che non sarà così.

Dal prossimo settembre, infatti, la conduttrice partenopea sarà nuovamente al timone di Pomeriggio 5, il talk show feriale di Canale 5 che in questi ultimi mesi di programmazione ha riscontrato un vero e proprio incremento dal punto di vista auditel, toccando anche il 19% di share.

Al momento, però, non si sa se quello con Pomeriggio 5 sarà l'unico appuntamento della prossima stagione per Barbara d'Urso oppure se tornerà anche in prime time con una nuova edizione del reality show, La Pupa e il Secchione Show.

Maria De Filippi ritorna nel daytime e prime time Mediaset

Tra le riconfermate per il prossimo autunno, spicca anche il nome di Maria De Filippi, considerata ormai la regina degli ascolti di casa Mediaset.

La conduttrice, reduce da una stagione a dir poco trionfante dal punto di vista auditel, tornerà in onda da settembre con tutte le sue seguitissime trasmissioni.

In daytime, infatti, ci sarà spazio per il ritorno di Uomini e donne che tornerà a presidiare la fascia del primo pomeriggio per l'intera stagione tv 2022/2023.

Confermato anche l'appuntamento con il talent show Amici di Maria De Filippi, giunto alla sua ventiduesima edizione di programmazione.

In prime time, invece, spazio al ritorno di Tu si que vales, che tornerà a presidiare la fascia del sabato sera Mediaset.

Alessia Marcuzzi fuori dai palinsesti Mediaset dell'autunno 2022

Situazione differente, invece, per Alessia Marcuzzi. La conduttrice, a distanza di un anno dalla sua uscita di scena da Mediaset, non rientrerà in azienda neppure il prossimo autunno.

Per lei, infatti, sono in arrivo delle nuove avventure dal punto di vista professionale. Dal prossimo novembre, infatti, dovrebbe essere al timone di un nuovo show di prima serata che andrà in onda su Rai 2.

In questo modo, quindi, Alessia Marcuzzi volta pagina definitivamente a distanza di un anno dalla sua "uscita di scena" dal piccolo schermo.