A Uomini e donne è tempo per Luca Salatino di fare la sua scelta. La puntata andrà in onda lunedì 30 maggio e, scorrendo le anticipazioni, si viene a sapere che per l'occasione, saranno ospiti in studio Matteo Ranieri e Valeria Cardone. Si sa già chi sarà la corteggiatrice che la spunterà. Si tratta di Soraia Allam. Niente da fare per Lilli Pugliese che non riuscirà a trattenere le lacrime.

A Uomini e donne Luca dovrà scegliere tra Soraia e Lilli

È arrivato anche per Luca Salatino il momento di concludere il suo percorso a Uomini e donne. Da diversi mesi lo chef romano è all'Interno del programma di Maria De Filippi.

Prima in veste di corteggiatore della tronista Roberta Giusti e poi proprio come tronista. Ruolo che gli era stato offerto da Maria De Filippi in persona. Luca è arrivato alla conclusione della sua avventura con le due corteggiatrici Lilli e Soraia. Con entrambe, il percorso non è stato semplice, soprattutto nell'ultimo periodo. In particolare, le cose sono peggiorate nel momento in cui era arrivata Aurora Colombo, la corteggiatrice di Milano che sembrava aver fatto perdere la testa a Luca. Quando lei se ne è andata, il tronista è riuscito a recuperare il rapporto con Lilli e Soraia. Le incomprensioni sono state superate ed insieme alle due giovani è arrivato alla fine del percorso. Proprio Luca, poco prima della scelta, in un'intervista rilasciata a Witty Tv, ha dichiarato di avere ormai le idee chiare sulle due corteggiatrici.

Molto diverse tra loro, viene ora da chiedersi chi avrà scelto tra le due. La puntata è già stata registrata lo scorso 18 maggio e pertanto gli amanti delle anticipazioni, già sanno come è andata a finire.

La 'non scelta' Lilli in lacrime, ospiti Matteo e Valeria

Si sa che in studio, per supportare il tronista, ci saranno Matteo Ranieri e Valeria Cardone.

La coppia è l'ultima formatasi al Trono Classico. In molti ricorderanno ancora il momento della scelta avvenuto circa un mese e mezzo fa. Matteo quindi, vorrà stare accanto all'amico Luca in questo momento così importante per lui. I due ragazzi, hanno condiviso per tanto tempo l'esperienza del Trono e sono diventati grandi amici.

Ora si tratta solo di capire su chi ricadrà la scelta di Luca Salatino. Purtroppo, Lilli Pugliese si ritroverà ad essere rifiutata dal tronista. Non è lei la sua scelta. Questo almeno è quello che riportano le anticipazioni diffuse in rete. Ancora non si hanno dettagli su questo particolare momento ma, pare che la 'non scelta' non riuscirà a trattenere le lacrime.

È Soraia Allam la scelta di Luca Salatino: spoiler puntata del 30 maggio

Sarà quindi la giovane Soraia Allam la scelta di Luca Salatino. La 27enne di origini egiziane, èriuscita a conquistare il cuore del tronista. Per la coppia ci sarà la classica cascata di petali rossi. Anche in questo caso, non si hanno molto dettagli. Bisognerà sintonizzarsi su Canale 5 il prossimo 30 maggio per scoprire tutto ciò che accadrà in studio.

Nelle puntate seguenti, toccherà invece a Veronica Rimondi fare la scelta. Mancano poche puntate alla conclusione di questa stagione di Uomini e donne. L'ultima puntata infatti, andrà in onda mercoledì 1 giugno.