Le puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Nell'episodio che verrà trasmesso sul piccolo schermo mercoledì 13 aprile ci saranno importanti novità che riguarderanno la web-challenge a cui sta partecipando Bianca. A tal proposito, anche Viola, a sua insaputa, verrà coinvolta in una delle sfide della piccola Boschi. Nel frattempo, proseguiranno anche le vicende legate al momento di crisi che sta vivendo Chiara e Nunzio tenterà di fare uscire la sua fidanzata dal tunnel della droga. Inoltre, nella serata, ci sarà spazio anche per il triangolo formato da Virginia, Riccardo e Rossella.

Un posto al sole, anticipazioni 13/4: Bianca deve rubare il cellulare a Viola

Nelle recenti puntate di Un posto al sole si è creato un vero e proprio mistero attorno alla pericolosa web-challenge a cui sta partecipando Bianca. Infatti, al momento, non è ancora chiara l'identità di chi possa esserci dietro alle pericolose sfide che deve superare la figlia di Franco. Inoltre, nel mirino dell'organizzatore della competizione illegale finirà anche un altro personaggio della soap partenopea. Dopo che la piccola Boschi ha dovuto sottrarre soldi dal portafoglio di Silvia, nell'episodio che andrà in onda in televisione il 13 aprile, Bianca dovrà rubare il cellulare di Viola.

Un posto al sole, episodio 13/4: Bianca non riesce a rubare il cellulare di Viola la prima volta

In base a quanto andato in onda sul piccolo schermo, nelle prossime puntate di Un posto al sole, Viola diventerà la nuova insegnante di Bianca. Infatti, la figlia di Ornella si è confidata con Angela, rivelandole che avrebbe sostituito un'insegnante della scuola in cui studia la giovane Boschi.

A quel punto, la moglie di Franco ha informato la professoressa che avrebbe insegnato proprio nella classe di sua figlia. Bianca, pertanto, avrà come insegnante una persona di famiglia ma, nonostante il rapporto stretto che ha con Viola, la bambina dovrà commettere un reato ai danni della ragazza. A tal proposito, il misterioso organizzatore della web-challenge affiderà alla figlia di Franco il compito di rubare il cellulare di Bruni, ma il primo tentativo che la piccola farà non andrà in porto.

Bianca, quindi, tenterà una seconda volta di impossessarsi del telefonino della sua insegnante.

Un posto al sole, puntata 13/4: Riccardo si avvicina a Virginia e prende una decisione con Rossella

Nel frattempo, Riccardo si riavvicinerà a Virginia e sarà preoccupato. Il dottor Crovi, a quel punto, prenderà una decisione definitiva con Rossella. Le anticipazioni dell'episodio che verrà trasmesso sul piccolo schermo nella serata di mercoledì 13 aprile, però, non rivelano che intenzioni abbia il medico con la sua fidanzata. Nunzio, invece, sarà alle prese con la dipendenza di Chiara dalla cocaina e tenterà di fare uscire la sua compagna dal tunnel della droga. Non resta che attendere le prossime puntate di Un posto al sole, per scoprire cosa accadrà ai protagonisti della soap partenopea.