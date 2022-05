Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai 3. Gli episodi possono essere visti anche sulla piattaforma di streaming Raiplay. Cosa rivelano le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal 16 al 20 maggio? Viola cercherà di sensibilizzare i suoi alunni sul delicato tema della camorra e per farlo ricorrerà ad un ospite d'eccezione, ma non tutto andrà come previsto.

Nel frattempo Bianca scoprirà che la sua amica Gaia è vittima, come lei, della web challenge, ma allora chi si nasconde dietro queste sfide?

Un posto al sole, anticipazioni dal 16 al 20 maggio: Viola lotta contro la criminalità

Dopo aver subito un inquietante avvertimento, Viola (Ilenia Lazzarin) non si piegherà ma, anzi, deciderà di affrontare l'argomento criminalità con i suoi giovanissimi alunni. In particolare, la donna cercherà di far riflettere la piccola Bianca (Sofia Piccirillo) sulla questione, in modo da spingerla a fare sempre la cosa giusta. Nonostante le sue lodevoli intenzioni però, l'insegnante Bruni troverà più di un ostacolo in aula e le sue lezioni non riusciranno a sortire l'effetto sperato. La donna, per questo motivo, deciderà di chiedere il supporto di un suo caro amico molto ferrato sull'argomento.

Un posto al sole, trame 16-20 maggio: l'intervento di Michele

Viola deciderà di invitare nella sua aula Michele (Alberto Rossi), in modo da sfruttare, a pieno, la sua esperienza giornalistica. L'uomo, dall'altro del suo impegno storico contro la camorra, potrebbe di sicuro fornire una testimonianza in grado di sensibilizzare gli alunni su questo tema.

Le anticipazioni rivelano però che purtroppo Michele, non riuscirà a portare a termine il suo intervento. A quanto pare infatti qualcuno di misterioso farà scattare l’allarme antincendio impedendo così a Saviani di parlare. Ma chi può essere stato? E l'incidente è legato alla criminalità o alla web challenge?

Un posto al sole, puntate dal 16 al 20 maggio: Bianca cerca ci aiutare Gaia

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, verrà svelato un importante dettaglio che era stato già anticipato da tempo. Bianca non è l'unica vittima della web challenge, infatti anche la sua amica Gaia (Sofia De Prisco) è finita in questo assurdo gioco. È stata quindi lei a far scattare l'allarme, perché costretta? Purtroppo questo dettaglio non viene rivelato, ma c'è dell'altro. Le anticipazioni svelano infatti che il misterioso game master farà un'altra pericolosa richiesta. La figlia di Franco stavolta però sarà determinata a non darla vinta alla persona che si nasconde dietro questo assurdo gioco e farà di tutto per aiutare anche la sua amica ad uscire nella trappola in cui è finita.