Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap dell'acces prime time di Rai Tre. Le anticipazioni relative alla puntata di Upas che andrà in onda il 10 giugno svelano nuovi colpi di scena. Raffaele sarà sempre più teso a causa del dramma che sta vivendo. L'uomo, però, per proteggere la sua famiglia preferirà non rivelare a nessun componente i dettagli di ciò che gli sta accadendo. Pertanto, preso dallo sconforto, deciderà di aprirsi con Elvira, raccontandole il dramma in cui si sta trovando coinvolto. Al contempo, si tornerà a parlare del tormentato rapporto fra Riccardo e suo fratello Stefano.

Quest'ultimo, difatti, si riavvicinerà al medico con lo scopo di ottenere la vendita della casa dei nonni. Riccardo, però, non vorrà concedere la firma al consanguineo. Cerruti, invece, sembra pronto a dare una seconda possibilità a Bruno. Mariella, però, non pare essere d'accordo con la scelta del suo amico.

Upas, spoiler 10 giugno: Raff si confida con la madre di Samuel

Nel corso della puntata di Upas di venerdì 10 giugno si vedrà Raffaele in preda all' angoscia per il dramma che sta vivendo. L'uomo, però, preferirà non vuotare il sacco con nessuno dei suoi familiari, al solo fine di tutelare la loro persona. Giordano, assalito dalla paura, per alleviare la tensione, deciderà di confidarsi con Elvira, raccontandole di essere stato coinvolto in una brutta vicenda che ha a che fare con la malavita locale.

Stando alle anticipazioni dell'episodio di Upas del 10 giugno si assisterà al ritorno in scena di Stefano Crovi. Il ragazzo tenterà un nuovo approccio con suo fratello per cercare di convincerlo a vendere la casa dei loro nonni. Riccardo, tuttavia, non sembrerà essere d'accordo, e non accetterà la richiesta. Quest'ultimo, dinanzi ad un nuovo rifiuto da parte del consanguineo, finirà per infervorarsi.

Fra i due si scatenerà una burrascosa lite, durante la quale si troverà coinvolta una persona del tutto estranea ai fatti.

Upas, episodio 10 giugno: Cerruti vuole perdonare Sarti

Archiviate le vicende drammatiche di Raffaele e le liti dei fratelli Crovi, nel corso della puntata di Upas di venerdì 10 giugno sarà dato spazio anche ad argomenti più leggeri, come quelli che vedono coinvolto Salvatore.

Il vigile sembrerà deciso a dare una seconda opportunità al compagno, nonostante i tradimenti. Mariella, però, non sarà d'accordo con la scelta fatta dal suo amico. La donna, infatti, per tutelare Salvatore, farà di tutto per dissuaderlo dalla decisione di riconciliarsi con il fidanzato fedifrago.