Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap dell'acces prime time di Rai Tre. Le anticipazioni relative alla puntata di Upas che andrà in onda il 6 giugno preannunciano nuovi colpi di scena. Raffaele, dopo quello che gli è accaduto, non riesce a stare tranquillo. Tuttavia il portiere preferirà non rivelare i dettagli del drammatico evento per tutelare la sua famiglia. Viola ed Ornella, però, si accorgeranno che Raffaele non è del suo solito umore, ma appare cupo e preoccupato. Come se non bastasse, Giordano deciderà di affrontare da solo i criminali che lo hanno minacciato, andando incontro ad un nuovo pericolo.

Cristina, intanto, tornerà a Napoli per fare una sorpresa a suo padre. La piccola Ferri, però, sarà sconvolta dall'inaspettata presenza di Lara in casa di Roberto.

Upas, spoiler 6 giugno: Raffaele non riesce a stare sereno

Le trame di Upas delle prossime puntate assumeranno dei toni noi, affrontando un argomento molto delicato. Inaspettatamente, sarà Raffaele a ritrovarsi coinvolto in una drammatica vicenda, che lo renderà vittima della criminalità organizzata. Stando alle anticipazioni della puntata che sarà trasmessa il 6 giugno, Giordano, dopo essere stato avvicinato da tipi piuttosto loschi, non riuscirà a recuperare la serenità. Il radicale cambiamento di Raffaele non tarderà ad essere notato dalla moglie e la figlia, le quali saranno preoccupate per lui.

Upas, puntata 6/5: Giordano tace per tutelare la famiglia

Nel corso della puntata di Upas del 6 giugno, Raffaele deciderà di mantenere il segreto riguardo ciò che gli è accaduto. La scelta del portiere sarà dettata dal desiderio di proteggere la sua famiglia da eventuali attacchi dei criminali che lo hanno avvicinato. Ma non finisce qui, dato che Giordano farà un passo importante quanto pericoloso.

Il padre di Diego penserà di affrontare da solo i camorristi che lo hanno minacciato.

Upas, episodio 6 giugno: Cristina torna a Napoli

Stando alle anticipazioni della puntata di Upas che sarà in onda lunedì 6 giugno, si assisterà al ritorno in scena della piccola Ferri. Cristina, difatti, giungerà a gran sorpresa a Napoli, per far visita a suo padre.

Tuttavia, una volta giunta in casa, la ragazzina sarà sconvolta dalla presenza di Lara, dato che non è a conoscenza dei dettagli riguardo la situazione fra quest'ultima e suo padre. La figlia di Roberto non tarderà a dimostrare la sua insofferenza nei confronti della donna, mettendo a dura prova la convivenza fra suo padre e la Martinelli.