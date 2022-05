Alessandro Iannoni potrebbe essere uno dei nuovi tronisti di Uomini&Donne nella prossima stagione. Stando a quanto riporta il settimanale Nuovo Tv, Maria De Filippi sarebbe rimasta colpita dall’educazione, dalla simpatia e dalla solarità del figlio di Carmen Di Pietro e lo vorrebbe nella sua trasmissione dedicata ai sentimenti.

Il figlio di Carmen Di Pietro sarebbe ‘corteggiato’ da Maria De Filippi per la sua trasmissione

Alessandro Iannoni ha preso parte all’Isola dei Famosi insieme a sua mamma Carmen Di Pietro. In Honduras il concorrente romano si è subito fatto apprezzare per la simpatia e la spontaneità.

A quanto pare i modi di fare garbati del concorrente romano avrebbero "fatto breccia" nel cuore di Maria De Filippi.

Secondo quanto affermato dal settimanale diretto da Riccardo Signoretti, la conduttrice di U&D potrebbe chiamare Alessandro Iannoni per la prossima stagione. Al momento l’ex naufrago risulta essere single e questo potrebbe essere un motivo in più per accettare un’ipotetica proposta della conduttrice.

Come potrebbe reagire la mamma di Alessandro?

Alessandro Iannoni all’Isola dei Famosi spesso ha avuto a che fare con la gelosia della mamma: Carmen Di Pietro ha spesso appellato il figlio come “il suo bambino”.

Davanti ad alcuni tentativi di avvicinamento di Maria De Vitis, Carmen ha spesso messo in guardia il figlio dalla nuova concorrente, la quale avrebbe solo cercato viabilità.

In principio Alessandro sembrava interessato alla nuova naufraga, successivamente però anche lui ha cominciato ad avere dei dubbi sulla donna.

Uomini & Donne per Iannoni potrebbe essere la giusta occasione per trovare una fidanzata.

Iannoni ha lasciato l’Isola dei Famosi

Nel frattempo L’Isola dei Famosi è stata prolungata al 27 giugno 2022.

Di conseguenza i concorrenti hanno avuto la possibilità di rinnovare il contratto o abbandonare il reality show. Fra essi Alessandro Iannoni - nonostante fosse tra i favoriti alla vittoria - ha deciso di lasciare il gioco e di tornare in Italia. Il giovane infatti ha spiegato che a giugno doveva studiare per la sessione estiva degli esami universitari, dunque ha preferito non rimanere indietro con lo studio.

Intanto in una recente intervista, Giuseppe Iannoni, il papà di Alessandro, si è detto orgoglioso della scelta del figlio. L’ex di Carmen ha precisato Alessandro non vive una vita da clausura: esce e si diverte come tutti i ragazzi della sua età. In questo momento, però, la sua priorità è quella di terminare il percorso di studi.

Il signor Giuseppe ha rivelato che Alessandro ogni estate si trasferisce in Inghilterra dove lavora come cameriere per avere una sua indipendenza senza pesare sulle spalle dei genitori.