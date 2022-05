Un posto al sole va in onda da lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20:45. Le puntate possono, inoltre, essere viste in qualsiasi momento sulla piattaforma di streaming di Raiplay.

Come rivelano le anticipazioni degli episodi che andranno in dal 16 al 20 maggio, forte della notizia della sua gravidanza, Lara si mostrerà più baldanzosa che mai al cospetto di Roberto. Questo evento del tutto inaspettato manderà a monte i piani di Ferri, che sembrava intenzionato a licenziare la donna grazie a un escamotage.

Nel frattempo Marina, venuta a conoscenza delle manovre attuate da Martinelli alle sue spalle, verrà presa da un attacco di ira e potrebbe compiere un gesto inconsulto.

Un posto al sole, trame 16-20 maggio: Ferri scopre che Lara è incinta

Nella puntata che andrà in onda lunedì 16 maggio, Lara (Chiara Conti) si presenterà al cospetto di Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) per rivelargli di essere incinta. Nel frattempo Roberto, totalmente all'oscuro di tutto, metterà a punto gli ultimi dettagli del piano per sbarazzarsi una volta per tutte della donna, di fronte a tale novità però salteranno tutti i suoi progetti. Lara, invece, si mostrerà piuttosto aggressiva e sicura di sé e si preparerà a ottenere il massimo da questa situazione.

La reazione di Roberto alla gravidanza

Le anticipazioni rivelano che Roberto rimarrà totalmente spiazzato da tale notizia. Risulta più che evidente che l'uomo non si sarebbe mai aspettato tale sviluppo.

A quanto pare Ferri non sarà affatto contento di questa novità, al contrario di Lara che sarà intenzionata a portare avanti la sua gravidanza.

Non è chiaro cosa dirà l'imprenditore ma c'è la conferma che, almeno inizialmente, non ne vorrà sapere nulla di tutta questa storia. Nel frattempo Marina (Nina Soldano), che stava iniziando a riavvicinarsi a Roberto, dovrà rivedere i suoi piani.

Upas, puntate dal 16 al 20 maggio: Marina contro Lara

Che ruolo avrà Marina in questa storia? Non è chiaro se la donna verrà informata o meno della gravidanza, ma c'è la conferma che l'imprenditrice scoprirà un altro segreto in merito a Lara.

Marina, infatti verrà a sapere che la donna ha manovrato alle sue spalle intromettendosi nella sua vita sentimentale.

Per quanto non venga specificato, risulta più che probabile che Giordano scopra che Lara ha consegnato la sua lettera a Fabrizio. Qualunque sia il motivo, Marina si infurierà molto al punto che potrebbe arrivare ad aggredire Lara. In ogni caso l'imprenditrice Giordano, stanca degli ultimi eventi, deciderà di lasciarsi tutto alle spalle e di partire per Londra, c'è però la conferma che il suo non sarà affatto un addio.