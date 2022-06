In attesa di ricominciare il Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini si è raccontato in un’intervista senza filtri. Al settimanale Chi, in edicola mercoledì 15 giugno, il conduttore ha parlato della sua infanzia prima di fare coming out. Il 58enne ha confidato che si sentiva come un bambino in prigione, perché non riusciva ad accettare il suo orientamento.

Il racconto del conduttore

Alfonso Signorini ha rivelato di aver accettato di essere gay solamente a 28 anni: “Prima non volevo accettarlo”. Il conduttore ha spiegato che quando guarda nella sua infanzia, prova una grande tenerezza: “Un bambino in prigione”.

Il diretto interessato ha confidato che spesso giocava a pettinare le bambole delle sorella, ma era sempre attento che non arrivassero i suoi genitori. Nel momento in cui sentiva un piccolo rumore, tornava subito a giocare con macchinine e cowboy.

Il giornalista era consapevole di avere interessi diversi da quelli dei suoi amici, ma in principio non voleva accettarlo. A tal proposito Signorini ha raccontato un aneddoto: una volta a carnevale decise di mascherarsi da principe azzurro mentre i suoi compagni di scuola scelsero di mascherarsi da Zorro o da cowboy.

‘Non voglio parlarvi delle sofferenze’

Nel corso dell’intervista il 58enne ha ammesso che all’epoca c’era difficoltà ad accettare il “diverso”.

Per questo motivo Alfonso Signorini ha cercato in tutti i modi di comportarsi come i suoi coetanei, vantandosi anche dei flirt avuti con le sue prime ragazze: quando tornava a casa, però, Signorini pensava a quali fossero i ragazzi più carini della scuola che frequentava. Il giornalista e attuale conduttore del Grande Fratello Vip non ha sempre avuto un’infanzia felice: “Non voglio parlarvi delle mie sofferenze che ho patito”.

Il diretto interessato ha assicurato di averne provate molte sulla sua pelle, ma se oggi è un uomo più forte è anche grazie alle delusioni. Per questo motivo, da ragazzo, Signorini ha concentrato tutte le sue forze negli studi: Alfonso si è rifugiato nella mitologia greca, tanto che spesso rivela aneddoti al Grande Fratello Vip.

Signorini commenta le nozze tra Alberto Matano e Riccardo

Il conduttore ha deciso di raccontare a sua vita prima del coming out, anche grazie al gesto di Alberto Matano. Il conduttore de La Vita in Diretta è convolato a nozze con lo storico compagno Riccardo. Alfonso Signorini si è sentito di fare un elogio al collega Rai: “Il matrimonio è davvero una conquista che ci fa andare a testa alta”. Stando al punto di vista del 58enne, l’amore è uno solo ed è l’unico mezzo che rende la vita straordinaria.

Dal 19 settembre, Signorini tornerà su Canale 5 con il Grande Fratello Vip 7.