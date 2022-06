Arrivano nuove anticipazioni di Beautiful relative alle puntate americane, prossimamente in onda su Canale 5. Negli episodi Usa, Sheila è tornata per dire a Finn di essere sua madre, proprio nel giorno più bello della sua vita: il matrimonio con Steffy.

Da quel momento in poi la situazione è precipitata: Sheila ha preteso di entrare a far parte della famiglia Forrester e di fare da nonna al piccolo Hayes, facendo infuriare Steffy e Ridge, che hanno tentato invano di tenerla lontana, ben sapendo quanto sia pericolosa.

In una sera dalle atmosfere cupe, Carter ha sparato a Steffy e Finn, uccidendo suo figlio.

Disperata è poi scappata. La giovane Forrester però una volta ritrovata la memoria, non ha perso tempo per denunciarla, così da farla arrestare. Ma ecco che arriva il colpo di scena.

Beautiful trame americane: Steffy rinuncia al funerale di Finn

Nei prossimi episodi Steffy verrà messa al corrente della morte di Finn. Una dipartita che tuttavia sarà avvolta nel mistero, dato che Li, la madre adottiva di Finnegann, si comporterà in maniera alquanto sospetta.

La verità verrà presto a galla e si verrà a sapere che è stata proprio Li a prendere Finn in fin di vita e portarlo in una clinica privata per curarlo. Nessuno saprà mai che il giovane medico è vivo. Occhio però agli spoiler Beautiful Usa, perché in estate un personaggio morirà, anche se i produttori non hanno reso noto il nome.

La giovane Forrester non vorrà prendere parte al memoriale organizzato per Finn e, in maniera del tutto inaspettata, prenderà una decisione per il suo futuro.

Il patto di Taylor e Ridge

Nelle nuove puntate di Beautiful, Taylor e Ridge fanno un patto per proteggere Thomas. Già, perché se solo Sheila venisse a sapere che è stato lui a rivelare il suo piano per far ubriacare Brooke, sarebbero guai seri.

Nel frattempo Liam sarà preoccupato per Kelly e per come reagirà una volta che saprà che Finn è morto.

Anche Hope e Liam non saranno al corrente della verità, visto che Li mentirà a tutti continuando a nascondere Finn per tenerlo al sicuro dalle losche mire di Sheila.

Anticipazioni Beautiful: Steffy addio per sempre?

Steffy, ignara della verità, prenderà una sofferta decisione: partirà con Kelly in Europa, lasciando la sua famiglia.

Taylor le farà coraggio, rassicurandola sul fatto che questo periodo di tempo non potrà che farle bene.

La giovane Forrester saluterà tra le lacrime i suoi genitori, dando un ultimo sguardo alle foto che la ritraggono con Finn. Alla casa sulla spiaggia arriveranno poco dopo Liam e Hope, ai quali Thomas dirà: ''Steffy è partita, se ne è andata''.

Questo escamotage è servito agli autori per far uscire di scena Jacqueline MacInnes Wood, incinta del terzo figlio. L'attrice ha partorito il 25 maggio e senza dubbio tornerà a far parte del cast appena pronta.