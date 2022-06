Buone notizie per i fan di Demet Ozdemir, l'indimenticata Sanem di DayDreamer-Le ali del sogno. L'attrice turca potrebbe presto seguire le orme del suo collega Can Yaman e sbarcare in Italia per prendere parte ad una fiction nostrana nel ruolo di protagonista. A lanciare l'indiscrezione è stato il settimanale Vero Tv, il quale ha aggiunto che Demet si starebbe impegnando nello studio della lingua italiana in modo da poter interpretare al meglio il suo ruolo. La diretta interessata non ha confermato né smentito, ma il rumors pare tutt'altro che infondato.

Dai set turchi a quelli italiani

Per gli attori turchi recitare in una produzione italiana rappresenta un ottimo trampolino di lancio per la loro carriera, per farla uscire dai confini nazionali e decollare a livello internazionale. Per questa ragione, dopo l'ottima accoglienza delle soap girate a Istanbul, Can Yaman non ci ha pensato due volte a lasciare il suo paese per partecipare ad alcune serie italiane. Ingaggiato per Sandokan, che verrà girato a breve, e poi per 'Viola come il mare', che andrà in onda prossimamente, l'attore si è perfino stabilito in Italia. E Demet pare intenzionata a seguire la stessa strada.

Nuovo Tv non ha dubbi sul fatto che la collega - e forse anche ex fidanzata, secondo il Gossip proveniente dalla Turchia - di Can, starebbe studiando per un ruolo da protagonista in una fiction tutta nostrana.

Nessuna indiscrezione sul titolo né sui co-protagonisti, ma pare che Ozdemir non voglia lasciarsi sfuggire l'occasione di lavorare in Italia.

Carriera e amore: la vita al top di Demet

Nel frattempo, in attesa di scoprire se sbarcherà in Italia, la carriera di Demet viaggi sui binari giusti. L'attrice è stata protagonista di 'Tattiche d'amore', per Netflix, riscuotendo un grande successo ed inoltre farà parte di una serie tv per DisneyPlus che verrà girata in Turchia.

Inoltre, si vocifera che Ozdemir potrebbe recitare di nuovo con Can in Sandokan, anche se la concorrenza con le 'colleghe' qui sarà agguerrita. In lizza per il ruolo di Marianna ci sono nomi del calibro di Alessandra Mastronardi, Sarah Felberbaum, Miriam Leone, Matilde Gioli.

Anche in amore va tutto alla grande per Demet. La dolce Sanem di DayDreamer ha trovato l'amore con Il cantante Oğuzhan Koç.

Dopo aver annunciato nel febbraio 2021 la loro relazione, i due si sposeranno il prossimo agosto. Quindi, se con Yaman veramente in passato c'è stato qualcosa, ormai per l'attrice turca è acqua passata: per lei il futuro ha in serbo molte novità, sia nella vita privata che nel lavoro, e i fan non possono che essere al settimo cielo per lei. Chissà se adesso Demet si esporrà per indicare i suoi prossimi progetti senza altri misteri.