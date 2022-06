L'appuntamento con Amici 2022/2023 riparte a settembre e ci sono già i primi retroscena su chi saranno i nuovi professori di questa ventiduesima edizione.

Anche quest'anno, infatti, cresce l'attesa da parte dei fan dello show per scoprire quali saranno gli insegnanti che avranno il compito di prendere a cuore le vicende dei cantanti e dei ballerini che verranno scelti per entrare nel cast di questa edizione.

Tra i nomi che sarebbero vicino alla riconferma, spicca quello di Raimondo Todaro.

Chi saranno i nuovi professori di Amici 22

Nel dettaglio, Maria De Filippi è già al lavoro per la prossima edizione di Amici 2022/2023, che debutterà su Canale 5 verso metà settembre.

I casting sono già partiti per individuare e scegliere i nuovi concorrenti che saranno pronti a mettersi in gioco in questa ventiduesima edizione dello show.

Ma, in attesa di scoprire chi saranno i concorrenti ufficiali, spiccano indiscrezioni su chi saranno i professori dello show Mediaset.

Stando a quanto riportato sulle pagine della rivista "Vero", Raimondo Todaro, new entry della passata edizione, andrebbe verso la riconferma.

Raimondo Todaro verso la riconferma ad Amici 2022/2023

A quanto pare, infatti, Todaro sarebbe riuscito a convincere la padrona di casa dello show per il suo modo di fare battagliero e anche per la perfetta alchimia che si è creata con la sua collega Lorella Cuccarini, con la quale durante il serale ha messo in scena diversi numeri di spettacolo.

Di conseguenza, per Raimondo Todaro si va verso la riconferma nel cast della nuova edizione di Amici, ma resta da capire se lo stesso sarà per Lorella Cuccarini, dato che alcune indiscrezioni la vedrebbero in bilico per la stagione 2022/2023.

Tra i prof riconfermati della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, invece, spicca il nome di Alessandra Celentano.

Alessandra Celentano non se ne va e torna nel cast di professori ad Amici 2022/2023

La temutissima insegnante di danza classica, in una recente intervista ha smentito l'ipotesi della sua possibile uscita di scena dal cast del talent show di Canale 5.

A poche settimane dalla finalissima della ventunesima edizione, si erano diffusi dei rumor legati ad un addio della prof dal cast dello show di Maria De Filippi.

Immediata la reazione di Celentano che ha preso subito la parola ed ha smentito queste indiscrezioni, precisando che non sarà affatto così.

"Non ci penso, il programma è diventato la mia famiglia, mai noioso", ha sentenziato la prof che ogni anno tiene banco in trasmissione con i suoi "feroci commenti" nei confronti dei ballerini che non ritiene idonei per stare all'interno del cast dello show.