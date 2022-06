La settima stagione de Il Paradiso delle Signore andrà in onda sul piccolo schermo a partire da settembre, dopo la pausa estiva. Nell'episodio 160 della sesta edizione della fiction di Rai 1, Gloria aveva deciso di costituirsi, per proteggere sua figlia. Una volta venuta a galla la vera identità di Moreau, di fronte alla legge, la mamma di Stefania era tornata ad essere la signora Colombo. Nelle nuove puntate, pertanto, Ezio e Veronica non potranno né sposarsi, né convivere, altrimenti il direttore commerciale verrebbe accusato di concubinato.

Il Paradiso delle signore: Veronica ed Ezio non possono vivere insieme

La vita di Veronica potrebbe subire uno scossone nei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore. I sogni d'amore di Zanatta, infatti, potrebbero andare in frantumi dopo che Gloria ha deciso di svelare la sua vera identità nel finale della sesta edizione della fiction di Rai 1. A tal proposito, Moreau aveva preferito andare a costituirsi, piuttosto che fare rinunciare a sua figlia al grande amore della sua vita. Gemma, nelle ultime settimane prima dello stop per la pausa estiva, aveva iniziato a ricattare Stefania e la giovane Colombo aveva chiuso la sua storia con Marco Di Sant'Erasmo, per non fare incriminare sua mamma. La capocommessa del negozio, però, vedendo il grande sacrificio fatto dalla giornalista, aveva deciso di consegnarsi spontaneamente alle forze dell'ordine, per liberare Stefania dalla vendetta della cavallerizza.

Cosa accadrà a casa Colombo? L'unica cosa certa, al momento, è che Ezio e Veronica non potranno più convivere sotto lo stesso tetto e non potranno più sposarsi.

Il Paradiso delle signore: Gloria è la moglie di Ezio, Veronica deve rinunciare alle nozze

Veronica si troverà a fare i conti con l'ingombrante presenza della moglie del suo fidanzato.

Zanatta aveva saputo, fin da subito, che il suo compagno non era vedovo, come in realtà faceva credere agli amici e a sua figlia Stefania. La mamma di Gemma, pertanto, ha tenuto nascosto di avere una storia d'amore con un uomo ancora sposato legalmente. La scoperta della presenza di Gloria a Milano aveva mandato a monte i progetti di Ezio e Veronica.

Infatti, le nozze fra il papà della giornalista e la mamma della cavallerizza erano state rimandate. In seguito, però, un nuovo imprevisto ha cambiato le carte in tavola. Infatti, la confessione di Gloria alle forze dell'ordine porterà delle conseguenze nel rapporto fra Colombo e Zanatta. Il direttore commerciale, infatti, di fronte alla legge, è ancora sposato con Moreau e, pertanto, Veronica non potrà convolare a nozze con il suo fidanzato.

Il Paradiso delle signore, il reato di concubinato: Ezio e Veronica non possono vivere insieme

A tal proposito, bisogna ricordare che Il Paradiso delle signore è ambientato nel 1963. In Italia, in quel periodo, il reato di concubinato era punito. Pertanto, un uomo sposato non poteva vivere sotto lo stesso tetto con una compagna diversa dalla moglie.

La relazione fra Ezio e Veronica resisterà alla lontananza forzata? Zanatta dove andrà ad abitare? Gemma e sua mamma dovranno lasciare casa Colombo e trovare un nuovo alloggio? Di fronte alla legge, infatti, Gloria è legalmente la moglie di Ezio. Nella settima stagione, al momento, è confermata la presenza di Ezio, Stefania, Gemma e Veronica, mentre Lara Komar, che presta il volto a Moreau non ha ancora annunciato il suo ritorno nel cast della fiction di Rai 1. Non resta che attendere i nuovi episodi, che andranno in onda a partire da settembre, per scoprire cosa accadrà alla famiglia Colombo.