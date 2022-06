Si fanno sempre più insistenti le chiacchiere sulla prossima edizione di Amici, quella che debutterà a settembre con un cast nuovo di zecca. L'ultimo rumor che è trapelato sul talent-show, è quello sul possibile ingresso nella scuola di Giovanni Antonacci, figlio 21enne del cantautore Biagio. Per quanto riguarda gli insegnanti, Lorella Cuccarini sarebbe vicina alla riconferma, mentre non si è saputo più nulla sul futuro di Anna Pettinelli dietro la cattedra.

Aggiornamenti sui futuri protagonisti di Amici

La scuola di Amici 22 riaprirà tra circa tre mesi, ma sul web già si parla dei ragazzi che comporranno la classe 2022/2023.

Un'anticipazione che i fan del talent-show hanno già da tempo, è quella del ritorno nel cast di Mattia Zenzola. Il ballerino di latinoamericano, infatti, ha un banco assicurato e senza dover ripetere la trafila di casting ai quali si è sottoposto un anno fa. Visto che ha dovuto rinunciare alla fase serale per un infortunio al piede, il giovane è stato rassicurato dalla produzione che nella prossima edizione un posto sarebbe stato sicuramente suo.

Il pugliese, dunque, dopo l'estate tornerà tra i banchi e ritroverà quasi certamente il suo mentore Raimondo Todaro, che ha sempre creduto in lui e che ha spinto affinché gli fosse concessa un'altra possibilità. Il giovane, però, affronterà anche delle difficoltà, come le critiche della maestra Alessandra Celentano e la nascita di nuovi legami d'amicizia: dal punto di vista umano, infatti, Mattia dovrà ripartire da zero.

I gossip sui talenti 'provinati' per Amici

Se Mattia Zenzola sarà sicuramente un allievo di Amici 22, c'è un altro ragazzo in queste ore è finito al centro delle chiacchiere per un possibile debutto nella scuola dopo l'estate. Stando a quello che si vocifera in rete in questi caldi giorni di giugno, ai casting della nuova edizione si sarebbe presentato anche il figlio di Biagio Antonacci.

Dopo aver sfiorato il banco un anno fa (era piaciuto a Rudy Zerbi ma poi non è mai entrato nella scuola), pare che il 21enne Giovanni sia pronto a dare il massimo pur di convincere i professori a dargli una chance all'inizio della 22esima edizione.

Il giovane è un figlio d'arte, ma per il talent-show questa non è una novità: soltanto pochi mesi fa, infatti, la scuola ha ospitato LDA (nome d'arte di Luca D'Alessio), figlio minore del cantautore Gigi.

Insomma, Maria De Filippi potrebbe averci preso gusto a selezionare allievi già conosciuti, ovvero cantanti che si sono appassionati alla musica grazie alla professione dei loro papà.

Le novità sulla commissione interna di Amici

Le altre indiscrezioni che stanno circolando su Amici 22, sono quelle riguardanti i professori. Anche se è ancora presto per sapere con certezza chi va e chi resta nel cast, in rete impazzano teorie e congetture sul futuro dei sei insegnanti che hanno contribuito al successo della precedente edizione. Stando a quello che riportano blog e siti, quasi tutti i docenti di Amici 21 dovrebbero essere riconfermati per le puntate che andranno in onda a partire da settembre.

Lorella Cuccarini, ad esempio, di recente ha scelto un noto brano di Jovanotti per smentire le chiacchiere che si stavano facendo su un suo possibile addio al talent-show.

"La gente mormora, falla tacere praticando l'allegria", è questo il verso che la soubrette ha condiviso sui social network nell'ultimo periodo in cui si è detto e scritto di tutto sul suo futuro televisivo. La commissione interna del programma di Canale 5, però, dopo l'estate potrebbe perdere Anna Pettinelli: la romana sarebbe vicina all'addio definitivo a due anni dal suo debutto in cattedra.