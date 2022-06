Cresce l'attesa dei fan di Amici per il debutto dell'edizione numero 22. Mentre a Roma sono in corso i casting degli aspiranti allievi della scuola, in rete sta serpeggiando la data del possibile esordio su Canale 5 del talent-show. Secondo a quello che si vocifera sui social network, la prima puntata dovrebbe andare in onda domenica 18 settembre: sarebbe confermata, dunque, la staffetta tra il format di Maria De Filippi e Verissimo nel primo pomeriggio del weekend Mediaset.

Aggiornamenti sulla programmazione di Amici

Gli studi di Amici stanno per accogliere nuovi protagonisti: tra meno di tre mesi, infatti, saranno presentati gli allievi della classe 2022/2023.

Nel giorno in cui sono stati ufficializzati i palinsesti autunnali di Mediaset, sul web ha cominciato a farsi strada delle indiscrezioni interessanti sulla nuova edizione del format condotto da Maria De Filippi.

Una pagina Instagram che si occupa di fornire anticipazioni e retroscena sul popolare talent-show di Canale 5, la mattina del 30 giugno ha svelato quella che dovrebbe essere la data scelta per la prima puntata di Amici 22.

"18 settembre 2022, siete pronti?", si legge sui social network in queste ore in merito al presunto esordio della nuova stagione del programma che permette a cantanti e ballerini di mettere in risalto il loro talento.

Torna la 'staffetta' tra Amici e Verissimo

Secondo a questo rumor, la ventiduesima edizione di Amici dovrebbe iniziare domenica 18 settembre: sarebbe confermata, dunque, la collocazione del talent-show nell'ultimo giorno del weekend (fino a un anno fa andava in onda il sabato pomeriggio) e la staffetta con Verissimo.

A Maria De Filippi e a Silvia Toffanin, dunque, sarebbe stato affidato nuovamente il ruolo di "antagoniste" di Mara Venier e della sua Domenica In di grande successo, anch'essa pronta a tornare dopo l'estate con una nuova edizione.

Nel corso della prima puntata della stagione 2022/2023, sarà formata la classe: i migliori cantanti e ballerini, infatti, otterranno un banco ed entreranno a far parte di una delle tante squadre del cast (sei in totale, una per ogni professore della commissione interna).

I rumor sul cast di Amici

Messo in conto che Amici 22 dovrebbe iniziare domenica 18 settembre, la curiosità dei fan è tutta per il cast che sarà presentato a metà settembre.

Ad oggi, giovedì 30 giugno, si hanno già due certezze su chi parteciperà alle nuove puntate: Lorella Cuccarini ha ufficializzato il suo ritorno nel ruolo di professoressa di canto, Mattia Zenzola ha la sicurezza di essere un allievo dopo l'infortunio che l'ha costretto a rinunciare al serale la scorsa primavera.

C'è grande attesa per il rientro nella scuola del ballerino di latinoamericano che nella precedente edizione ha conquistato il pubblico con il suo talento e con la bella amicizia che ha instaurato in casetta col collega Christian Stefanelli.

Dopo essersi curato a lungo, pare che il pugliese sia pronto a rimettersi in gioco e a tornare nella squadra del suo tutor di sempre, Raimondo Todaro.

Salvo colpi di scena, il siciliano dovrebbe essere riconfermato nella commissione interna di danza, così come Veronica Peparini e Alessandra Celentano.

Sul fronte canto, invece, potrebbero esserci delle novità: dato per scontato il ritorno di Rudy Zerbi in cattedra, si vocifera che Anna Pettinelli sarebbe l'unica a rischiare il posto.

Il principale candidato a sostituire la romana, sembra essere Michele Bravi.

In queste settimane si è anche parlato di una possibile staffetta tra Maria De Filippi e Silvia Toffanin alla conduzione, ma queste voci sarebbero infondate.