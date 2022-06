Mercedesz Henger ha deciso di rispondere alle accuse di Edoardo Tavassi di essere aver voluto creare delle dinamiche nel programma. La ragazza ha affermato che vuole occuparsi solamente di questioni che riguardano la vita reale.

Che cos'è successo tra i due ex naufraghi?

Dopo il ritiro dall'Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. In una diretta, su Instagram, il 37enne ha sostenuto di non aver mai creduto a Mercedesz Henger: "Ha giocato tanto". Al contrario, il diretto interessato ha ammesso di essersi ricreduto su Estefania Bernal tanto che gli piacerebbe portarla a cena fuori.

Secondo il 37enne, Mercedesz davanti alle telecamere sollevava dubbi sul loro rapporto mentre lontano dai riflettori comprendeva i suoi sbalzi d'umore.

La reazione dell'ex concorrente

Terminato il Reality Show di Canale 5, Mercedesz Henger è tornata sui social.

A detta della 27enne, alcuni follower le avrebbero chiesto di esprimere un commento sulle ultime dichiarazioni di Edoardo Tavassi. Stanca delle continue domande, la diretta interessata ha fatto delle precisazioni: "Vi informo che non me ne frega niente". L'ex concorrente dell'Isola 16 ha precisato di volersi occupare solo delle vicende riguardanti la vita reale.

In occasione della puntata finale dell'Isola dei Famosi, la diretta interessata ha rivelato di essere intenzionata a recuperare il rapporto con la mamma Eva.

Madre e figlia non si parlavano da due anni, ma ora sono entrambe disposte a recuperare il tempo perso e mettere da parte i dissapori del passato. Per chi non lo sapesse, Eva è stata coinvolta, con l'attuale compagno, in un'incidente stradale dove una coppia di anziani ha perso la vita: motivo per la quale si pensava che Mercedesz all'ultimo avesse rifiutato di partecipare al reality.

Edoardo e Mercedesz: è rottura

All'Isola dei Famosi, Mercedesz Henger aveva mostrato un certo interesse per Edoardo Tavassi. Quest'ultimo, però, le aveva chiesto di rimandare la frequentazione al post-reality show.

Poco prima del ritiro del 37enne romano, il rapporto tra i due naufraghi aveva cominciato a essere più distaccato.

In particolare, il fratello di Guendalina Tavassi aveva ammesso di non fidarsi delle reali intenzioni della compagna d'avventura. Secondo Edoardo, Henger voleva intraprendere una relazione in Honduras solamente per avere visibilità.

A tal proposito, l'ex naufrago ha confidato di aver trovato più sincerità in Estefania perché non ha mai indossato delle maschere nel bene e nel male.