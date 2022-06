I primi retroscena sul cast di Amici 22 rivelano che potrebbero esserci dei clamorosi cambiamenti per quanto riguarda la giuria dei professori.

Nonostante il buon successo dell'ultima edizione, che si è conclusa su Canale 5 con una media di oltre il 26% di share in prime time, Maria De Filippi potrebbe mettere in atto una serie di cambiamenti e modificare il cast del suo seguitissimo show.

Tra i volti a rischio della prossima edizione spiccherebbe quello di Lorella Cuccarini, mentre tra i candidati in lizza per un rientro in scena ci sarebbe Emma Marrone.

Lorella Cuccarini a rischio uscita: retroscena Amici 22 cast professori

Nel dettaglio, i primi retroscena sul cast di Amici 22 rivelano che nella nuova stagione Maria De Filippi potrebbe decidere di portare una ventata di aria fresca per quanto riguarda il parterre dei professori.

Ecco che tra i candidati a rischio uscita dallo show spiccherebbe il nome di Lorella Cuccarini, che in questi due anni di permanenza in trasmissione ha debuttato come insegnante di ballo, per poi passare alla cattedra di canto.

Durante la prossima stagione televisiva Mediaset, però, Lorella Cuccarini avrà un altro impegno professionale a cui dedicarsi. Trattasi della conduzione di Striscia la notizia, lo storico tg satirico ideato da Antonio Ricci, che la vedrà protagonista assoluta.

Raimondo Todaro verso la riconferma

Di conseguenza questo impegno con lo show di Canale 5 potrebbe portare a una uscita di scena di Lorella Cuccarini dal cast di Amici 22 anche se, al momento, sia la showgirl che la produzione del talent non hanno proferito parola in merito.

Situazione diversa, invece, per quanto riguarda Raimondo Todaro. Dopo l'arrivo dello scorso anno, ecco che il ballerino e insegnante di danza sarebbe tra i prof riconfermati della ventiduesima stagione.

Maria De Filippi, infatti, avrebbe ancora intenzione di puntare e scommettere su di lui, complici anche i numerosi scontri che ci sono stati nel corso dell'anno con la prof Alessandra Celentano.

Emma Marrone potrebbe ritornare nel cast di Amici 22

I due, infatti, hanno tenuto banco con i loro continui battibecchi, dovuti in primis ai pareri contrastanti che nutrivano nei confronti di alcuni ballerini.

Ma chi potrebbero essere le new entry nel cast di Amici 22? Anche in questo caso non mancano i retroscena e uno di questi ha a che fare con una ex concorrente dello show di Maria De Filippi.

Trattasi di Emma Marrone, che già in passato è stata una delle coach del serale al fianco della collega Elisa.

Un'ipotesi che non va esclusa a priori, dato che Emma quest'anno non è stata confermata nella giuria di X Factor 22, di conseguenza potrebbe ritornare nel cast dello show Mediaset e mettersi in gioco come nuova prof di canto.