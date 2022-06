Brave and Beautiful si avvia verso il finale. Le anticipazioni delle ultime puntate della serie tv turca, in onda ogni giorno su Canale 5, rivelano che non mancheranno i colpi di scena e le sorprese.

Occhi puntati in primis sull'amore tra Cesur e Suhan: dopo essersi ritrovati, i due decideranno finalmente di coronare il loro sogno d'amore con le nozze. Peccato, però, che anche quella che dovrebbe essere una circostanza felice finirà pere trasformarsi in una vera sciagura, dato che Suhan rischierà la vita.

Cesur e Suhan pronti per le nozze: anticipazioni Brave & Beautiful finale

Nel dettaglio, le anticipazioni di Brave and Beautiful rivelano che in questo attesissimo finale Suhan e Cesur potranno finalmente coronare il loro sogno d'amore, dopo aver superato una miriade di ostacoli e peripezie.

Nonostante il parere negativo di Tahsin, che fino alla fine non vorrà che sua figlia sposi il suo "nemico" Cesur, ecco che Suhan andrà avanti per la sua strada e finirà per seguire solo il suo cuore.

La donna, quindi, accetterà di sposare Cesur e di intraprendere con lui un nuovo percorso di vita insieme, complice anche il bambino che a breve nascerà e che suggellerà ancora di più questo patto d'amore.

I colpi di scena però non mancheranno: gli spoiler della serie tv turca, infatti, rivelano che nel momento in cui Suhan sarà pronta per sposarsi, verrà colta da un improvviso malore.

Suhan viene avvelenata prima delle nozze

Le condizioni di salute della donna desteranno non poche preoccupazioni, dato che questo svenimento improvviso potrebbe rischiare di compromettere anche la vita del bambino che porta in grembo.

Ma cosa è successo e a cosa è dovuto questo malore che ha colpito la donna? Suhan scoprirà di essere stata avvelenata prima delle nozze.

Qualcuno le ha somministrato delle sostanze tossiche che avrebbero potuto avere delle conseguenze a dir poco nefaste sulla sua vita e su quella del bambino.

Le anticipazioni di questo attesissimo finale di sempre di Brave & Beautiful rivelano che, in un primo momento, la donna concentrerà i suoi sospetti su Bulent.

Ecco chi ha avvelenato Suhan: anticipazioni Brave and Beautiful finale di sempre

Per Suhan, infatti, non ci sono dubbi sul fatto che sia stato lui a somministrarle quel veleno che poteva rivelarsi fatale poco prima del fatidico sì.

Ma è davvero è questa la verità dei fatti? Gli spoiler sul finale della serie tv pomeridiana di Canale 5 rivelano che ben presto verrà fuori una nuova amara verità su chi sia il responsabile di questo avvelenamento.

Una boccetta del farmaco che è stato utilizzato per avvelenare Suhan verrà ritrovata all'interno della borsetta di Cahide. Di conseguenza non ci saranno più dubbi sul fatto che sia stata lei l'artefice di questo gesto estremo e crudele nei confronti della figlia di Tahsin. La realtà, però, sarà ben diversa da come appare.