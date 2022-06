La ventiduesima edizione di Amici si farà: è stata la stessa Maria De Filippi ad annunciarlo nel corso della finalissima che ha decretato Luigi Strangis vincitore di quest'anno. I casting sono già aperti e iniziano a trapelare le prime indiscrezioni sul cast: alcuni professori potrebbero essere sostituiti, mentre i veterani andrebbero verso la conferma. Per quanto riguarda il debutto della nuova stagione, dovrebbe avvenire a metà settembre: nella prima puntata sarà ufficializzato il ritorno di Mattia Zenzola tra i banchi.

Aggiornamenti sul futuro di Amici

Visto il successo della ventunesima edizione, Amici è stato confermato anche nella prossima stagione tv. Il talent show condotto da Maria De Filippi tornerà in onda dopo l'estate e come è accaduto quest'anno, potrebbe iniziare a far compagnia ai telespettatori da settembre.

Secondo alcune indiscrezioni la prima puntata di Amici 22 dovrebbe essere trasmessa su Canale 5 il 10 o il 17 settembre, quindi in un sabato pomeriggio che sarà interamente dedicato alla formazione della classe 2022/2023.

La produzione è già al lavoro per cercare i cantanti e i ballerini che avranno l'arduo compito di non far rimpiangere Luigi, Alex, Serena, Albe, Michele, Sissi, LDA e tutti gli altri protagonisti dell'edizione appena conclusasi.

Le indiscrezioni sugli insegnanti di Amici

Altri rumor riguardano la commissione interna di Amici. Voci sempre più insistenti, infatti, sostengono che tra i professori potrebbero esserci sia addii che conferme.

Si ipotizza l'uscita di scena di ben due docenti di canto dell'ultima edizione: pare che Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli potrebbero lasciare il talent show a causa di altri impegni di lavoro molto importanti.

Tra i veterani del cast, invece, non dovrebbero esserci sorprese: Rudy Zerbi, Alessandra Celentano e Veronica Peparini sarebbero pronti a imbarcarsi in una nuova avventura nella scuola, l'ennesima della loro carriera.

Per quanto riguarda Raimondo Todaro, si dice che dovrebbe fare il bis dopo il successo che ha ottenuto soprattutto al serale in coppia con la collega Cuccarini.

Gli eventuali sostituti degli insegnanti uscenti non si conoscono ancora: è troppo presto per questo e manca ancora molto tempo all'annuncio dei protagonisti di Amici 22.

Un talento rientra nella scuola di Amici

Un'anticipazione che si ha già sulla prossima edizione di Amici è quella del ritorno dietro ai banchi di un ragazzo che ha partecipato quest'anno, ma che per un infortunio ha dovuto rinunciare al palco del serale.

Mattia Zenzola, ballerino di latinoamericano e "pupillo" di Raimondo Todaro, ha già la sicurezza di far parte della classe 2022/2023 del talent show Mediaset. Poco prima di abbandonare la casetta per andare a curare il problema fisico che l'ha tenuto fermo per mesi, il giovane ha saputo che a settembre potrà riprendere l'avventura da dove è stato costretto a interromperla per ragioni di salute.

Il pugliese, dunque, sarà uno degli allievi di Amici 22 e molto probabilmente sarà seguito sempre dall'insegnante siciliano che l'ha sostenuto e difeso fino all'ultimo. Il danzatore, però, dovrà anche fare i conti con le critiche di Alessandra Celentano, da sempre scettica sulle sue qualità e pronta a rimpiazzarlo con qualcuno che reputa più preparato nel genere di balli latinoamericani (mesi fa aveva puntata su Leonardo Lini per sfidare Mattia).