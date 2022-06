Anche se mancano ancora diversi mesi al ritorno su Canale 5 di Amici, social e riviste già stanno parlando del cast che animerà l'edizione numero 22. Amedeo Venza sostiene che Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli potrebbero lasciare le rispettive cattedre per il sopraggiungere di altri impegni di lavoro inderogabili.

Inoltre sembra che Raimondo Todaro si avvii verso la conferma con Zerbi, Celentano e Peparini. Tra le certezze vi è la presenza di Mattia Zenzola tra gli allievi: il ballerino ha un banco assicurato dopo l'infortunio che gli ha impedito di partecipare al serale di quest'anno.

I probabili insegnanti di Amici

Potrebbe esserci una mini-rivoluzione nel cast della prossima edizione di Amici. Secondo le ultime indiscrezioni, non tutti i professori che hanno preso parte all'edizione del 2021-2022 sarebbero destinati a tornare a settembre.

Amedeo Venza su Instagram ha affermato che, a suo parere, le insegnanti di canto Cuccarini e Pettinelli potrebbero non far parte della commissione interna della ventiduesima stagione del talent-show, attesa al debutto televisivo dopo i mesi estivi.

Cuccarini è impegnata su più fronti, e pare che Antonio Ricci stia pensando di sceglierla come conduttrice di Striscia la Notizia dopo le vacanze. Per quanto riguarda Pettinelli, al serale è stata un po' in ombra, così come la collega Veronica Peparini, quindi non si esclude che possa essere sostituita da un volto nuovo.

I docenti di Amici verso la riconferma

Se il futuro di Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini sembra in bilico, quello degli altri quattro insegnanti di Amici 21 sarebbe già stato deciso. I tre docenti di ballo dovrebbero essere riconfermati anche per l'edizione numero 22, e lo stesso vale per il veterano Rudy Zerbi.

A conquistare Maria De Filippi sarebbe stato soprattutto Raimondo Todaro che, sebbene fosse al suo esordio dietro la cattedra del programma Mediaset, è riuscito a farsi valere sulle colleghe e a portare in finale un'allieva su cui nessuno aveva puntato all'inizio della trasmissione, Serena Carella.

Il ballerino siciliano, dunque, dovrebbe prendere parte anche alla prossima stagione del format di Canale 5, così come la moglie Francesca Tocca, ballerina professionista da tanti anni e specializzata nel genere latino-americano.

Il ritorno di Mattia nella scuola di Amici

Se quelle sui professori sono indiscrezioni, vi è una notizia certa che riguarda un allievo che a settembre otterrà un banco ad Amici.

Chi ha seguito il talent-show Mediaset ricorderà che Raimondo Todaro ha promesso a Mattia Zenzola un posto nella classe 2022/2023. Il docente ha dovuto rinunciare ad uno dei componenti della sua squadra poco prima del serale per un infortunio al piede, ma la produzione ha garantito a Mattia che sarebbe potuto tornare dopo l'estate per ricominciare il suo percorso.

Il giovane ballerino di latino-americano, dunque, sarà uno dei protagonisti del cast senza dover superare neppure un provino. Tutti gli altri ragazzi che saranno scelti dagli insegnanti dopo le vacanze, in queste settimane affronteranno molti casting, e solo i più meritevoli parteciperanno alla prima puntata di Amici 22, la cui messa in onda è prevista per la seconda domenica di settembre.