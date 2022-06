Amici non conosce crisi: tutte le edizioni si rivelano un successo in fatto di share e audience, per cui non è strano che vi sia già grande interesse per ciò che riguarda i nomi del professori della scuola più famosa d'Italia che siederanno dietro la cattedra il prossimo settembre. Al momento, solo due nomi sembrano 'intoccabili', ossia quelli di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Su tutti gli altri professori non vi è alcun tipo di sicurezza. Ad aggiungere un nuovo tassello a questo puzzle ancora tutto in divenire ci ha pensato 'IlMessaggero.it'.

Secondo il quotidiano, Michele Bravi sarebbe pronto ad entrare nel cast, probabilmente per sostituire Anna Pettinelli.

Bravi pronto a diventare professore

Le voci che vogliono la Pettinelli ormai distante dal talent di Canale 5 si susseguono da giorni, ma pare proprio che Maria De Filippi abbia già trovato un sostituto con cui ha da tempo un feeling molto speciale. Il nome che circola è quello di Michele Bravi. Spesso ospite del programma, anche in qualità di giudice, il cantante sembra essere molto legato al programma oltre che alla conduttrice, che lo stima molto non solo come artista ma anche come persona.

Il rapporto tra Michele ed il programma nasce diversi anni fa. Dopo il periodo buio vissuto da Bravi, la rinascita è avvenuta proprio grazie a De Filippi che lo ha voluto fortemente ad Amici Speciali.

Il ritorno in grande stile lo ha condotto a Sanremo e adesso il giovane cantautore potrebbe rientrare dalla porta principale nel luogo che ne ha segnato a pieno titolo 'il ritorno'. Senza dimenticare, poi, che Michele stima i giovani che partecipano al programma. Ne è dimostrazione il fatto che ha 'donato' a Alex una sua canzone, ossia "Senza chiedere il permesso".

Il cantante già presente ai casting

Inoltre, il rumors rivela anche che Michele sarà presente ai casting, che sono ufficialmente partiti ieri 14 giugno. Insomma, pare che Bravi sia pronto a mettere a disposizione, fin dalla scelta dei talenti, la sua arte. Ma se l'indiscrezione fosse confermata, con chi altri, oltre a Rudy Zerbi, si ritroverà gomito a gomito Michele?

Anche Lorella Cuccarini potrebbe lasciare la scuola, ma non vi sono altri nomi circolanti sul possibile sostituto, anche se fino a poco tempo fa si parlava di un altro ex alunno del talent pronto a vestire i panni del professore.

In ogni caso, come accade da 22 anni, Maria De Filippi è pronta a mettere insieme una super-squadra per non deludere il suo pubblico. Perché, anche se i talenti hanno il ruolo principale, è inutile negare che i professori, negli anni, hanno assunto una posizione sempre più centrale.