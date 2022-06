Sebbene non sia ancora trascorso neanche un mese dalla fine di Amici 21 che ha visto trionfare Luigi Strangis, fervono già i preparativi per la prossima edizione. I casting per reclutare i nuovi talenti per le categorie di ballo e di canto sono già stati indetti, ma nel frattempo destano molta curiosità tra i telespettatori del talent i nomi dei professori che occuperanno le cattedre il prossimo anno. L'attenzione oggi si concentra su Raimondo Todaro: secondo il settimanale Vero, il siciliano sarebbe stato riconfermato nel cast.

Raimondo resterà nella scuola?

Poche certezze ma tante le voci in giro riguardanti i nomi dei professori che occuperanno le cattedre di Amici. Solo qualche giorno fa Amedeo Venza aveva lanciato uno scoop relativo alla presenza di Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli nella prossima edizione del talent. Secondo il blogger, le due insegnati sarebbero molto vicine all'addio per via di altri impegni lavorativi che interferirebbero con quelli del programma di Maria De Filippi. Ma oggi, un altro tassello a questo puzzle viene aggiunto dal magazine Vero che da per certa la riconferma di Raimondo Todaro nel cast.

Qualche tempo fa, poco prima che si concludesse Amici 21, intervistato da SuperGuida Tv, Raimondo non aveva dato alcuna certezza sul suo futuro televisivo, affermando che preferiva pensare a concludere il lavoro dell'anno in corso prima di pensare a ciò che poteva accadere dopo.

Ma adesso, secondo le indiscrezioni, pare proprio che Todaro sia pronto ad indossare di nuovo i panni da insegnante, anche se la sua partner del serale, ossia Lorella, potrebbe non essere più al suo fianco.

Celentano e Zerbi uniche certezze del talent

Al momento, in ogni caso, le uniche due presenze che non sono messe in dubbio sono quelle di Alessandra Celentano, nel banco di ballo, e Rudy Zerbi nel banco di canto.

I due sono ormai un punto di riferimento per i telespettatori di Amici nel bene e nel male. Di certo la presenza di Todaro significherebbe nuovi conflitti con la maestra Celentano. I due hanno ampiamente dimostrato durante l'edizione appena conclusa di avere due punti di vista diametralmente opposti per ciò che riguarda il mondo della danza, senza risparmiarsi mai nei battibecchi.

Per avere conferme ufficiali sul cast dei professori occorrerà attendere la fine dell'estate, così come per quanto riguarda i nomi dei professionisti che formeranno il corpo di ballo. Pare certo, comunque che Francesca Tocca sarà ancora un punto fermo dei ballerini della scuola, e lavorare con la moglie è di certo un ulteriore incentivo per Raimondo a restare nella scuola più famosa d'Italia.