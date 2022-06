Che Dio ci aiuti 7 torna in onda nella stagione televisiva 2022/2023. Le prime anticipazioni sul nuovo capitolo rivelano che ci sarà - nel corso delle nuove puntate - l'addio di Suor Angela, interpretata dall'attrice Elena Sofia Ricci.

Gli spettatori della serie dovranno così prepararsi a questo addio che avverrà in maniera graduale nel corso delle nuove puntate previste su Rai 1.

Sorte simile anche per Suor Costanza, interpretata dall'attrice Valeria Fabrizi, che in questo settimo capitolo della fiction sarà meno presente rispetto al solito.

Suor Angela esce di scena: anticipazioni Che Dio ci aiuti 7

Nel dettaglio, le prime anticipazioni su Che Dio ci aiuti 7 arrivano dall'attrice Elena Sofia Ricci che, in una recente intervista, ha confermato l'uscita di scena della sua amatissima Suor Angela dal cast.

"Ho sempre detto che avrei lasciato Che Dio ci aiuti e così sarà", ha ammesso l'attrice, che da diversi anni sostiene di non voler essere ricordata a vita come Suor Angela, motivo per il quale intende dare una svolta alla sua carriera e chiudere questo capitolo importante della sua vita.

Di conseguenza, alla luce di questa scelta dell'attrice, ecco che gli sceneggiatori della fiction di Rai 1 si sono messi al lavoro per mettere a punto la sua uscita di scena.

Azzurra diventa la nuova protagonista con Emiliano

L'addio di Suor Angela in queste nuove puntate della fiction Rai avverrà in maniera graduale: l'attrice sarà presente nella prima puntata ma poi farà anche un'apparizione nella settima puntata e in quella finale della settima stagione.

In questo modo, quindi, si congederà definitivamente dalla serie e lascerà spazio a una nuova protagonista femminile che ne prenderà il posto.

Trattasi di Francesca Chillemi, ossia Azzurra che sarà pienamente al centro delle trame di questo nuovo capitolo, la cui messa in onda è prevista nella stagione televisiva 2022/2023 di Rai 1.

Occhi puntati anche sullo psichiatra Emiliano, interpretato da Pierpaolo Spollon, che sarà un altro dei protagonisti di questa settima stagione, intorno al quale ruoteranno gli intrecci, gli intrighi e i nuovi amori di questa settima stagione.

Anche Suor Costanza meno presente: anticipazioni Che Dio ci aiuti 7

Inoltre le anticipazioni su Che Dio ci aiuti 7 rivelano che anche per Suor Costanza, interpretata da Valeria Fabrizi, ci sarà una riduzione degli spazi nella fiction.

Così come succederà per Suor Angela, anche l'altra storica suora del convento di Rai 1 sarà presente soltanto in alcuni degli episodi previsti di questa settima serie. Anche per lei, quindi, si può parlare di una graduale uscita di scena dalle trame della fiction che l'hanno vista protagonista assoluta fino alla sesta stagione.