Sono passate più di tre settimane dalla fine delle registrazioni di Uomini e donne, eppure alcuni protagonisti del cast continuano a far discutere soprattutto con le loro mosse social. Riccardo Guarnieri, ad esempio, di recente ha condiviso su Instagram un video nel quale si parlava dei motivi che portano le coppie a "scoppiare". Secondo alcuni fan del dating-show, il cavaliere avrebbe volutamente punzecchiato Ida Platano sostenendo di non essersi sentito capito e apprezzato neppure nel loro ultimo tentativo di riavvicinamento.

Aggiornamenti sulla 'coppia' di Uomini e Donne

La storia d'amore tra Ida e Riccardo non è ricominciata sul finale di stagione di Uomini e Donne, e a non volerlo è stato il pugliese. Anche se la dama ha provato in tutti i modi a riavvicinarsi all'ex che non ha mai dimenticato, quest'ultimo ha puntato i piedi e ha preferito non tornare indietro.

A distanza di quasi un mese dal loro ultimo incontro davanti alle telecamere, i protagonisti del Trono Over sono costantemente al centro del Gossip per i contenuti che postano sui social network.

Guarnieri, ad esempio, in questi giorni ha condiviso sul proprio profilo Instagram un video nel quale un'esperta parla di problemi di coppia, e in particolare delle motivazioni che spesso portano un uomo ad allontanarsi dalla persona che ama.

Alcuni fan del programma di Canale 5 hanno subito pensato a Platano quando hanno visto il filmato che il cavaliere ha pubblicato sul proprio account, e l'hanno interpretato come una frecciatina neppure troppo velata alla parrucchiera.

Il gesto social del cavaliere di Uomini e Donne

La parte del video che Riccardo ha pubblicato sul suo profilo Instagram di recente, è quella in cui una dottoressa dice: "La cosa principale è quando un uomo non si sente apprezzato dalla propria donna".

"In terapia di coppia viene spesso riportato il fatto che a lui non viene dato valore. Si punta su quello che non va, e lui va via perché non si sente apprezzato e perde il piacere di fare le cose".

Questo passaggio del filmato apparso sui social in questi giorni, secondo alcuni fan di Uomini e Donne potrebbe essere una stoccata di Guarnieri alla dama che ha sempre accusato di non comprenderlo, anzi di sminuirlo e svilirlo davanti alle altre persone.

Ida ha spesso puntato il dito contro l'ex fidanzato lamentandosi della scarsa passione che dimostrava nei suoi confronti, ma anche delle continue liti che innescava quando l'unica cosa avrebbero dovuto fare era chiarirsi e volersi bene.

L'attesa per la ripresa di Uomini e Donne

Nonostante la presunta frecciatina, Riccardo non sembra intenzionato a riallacciare un rapporto con Ida nell'immediato.

Intervistato da un magazine dopo la fine della stagione di Uomini e Donne, il pugliese ha precisato che non cercherà l'ex fidanzata per un chiarimento, anche perché lei l'ha bloccato sia su Whatsapp che su tutti gli altri social network dopo l'ultimo scontro che hanno avuto davanti alle telecamere.

A proposito della dama che ormai ha preso il posto che fino ad un anno fa è stato dell'amica Gemma Galgani, in questo periodo si mostra nostalgica su Instagram.

Platano ha reso pubblica la mancanza che sente sia del programma di Maria De Filippi che dei compagni d'avventura, quelli che non rivedrà prima di fine agosto e dopo uno stop di circa tre mesi.

La bresciana è una delle poche protagoniste del dating-show che dovrebbe essere confermata al 100% nel cast dell'edizione 2022/2023, quella che debutterà su Canale 5 a metà settembre con nuove puntate che saranno registrate qualche settimana prima rispetto alla messa in onda.