Che Dio ci aiuti 7 torna in onda su Rai 1 nel corso della prossima stagione tv e le anticipazioni sul cast rivelano che ci saranno un bel po' di novità.

La più eclatante e importante riguarderà l'uscita di scena di Suor Angela, interpretata dall'attrice Elena Sofia Ricci che ha scelto di abbandonare definitivamente la serie dopo anni di grande successo e popolarità.

E, al suo posto, ci sarà una nuova protagonista femminile: trattasi della novizia Azzurra, interpretata dall'ex Miss Italia, Francesca Chillemi.

L'addio di Suor Angela: anticipazioni Che Dio ci aiuti 7

Nel dettaglio, le anticipazioni su Che Dio ci aiuti 7 rivelano che Suor Angela non sarà più la protagonista indiscussa della fiction.

A decidere di mettere la parola "fine" a questo sodalizio artistico è stata l'attrice Elena Sofia Ricci, che ha scelto di uscire di scena dal cast per dedicarsi a nuovi progetti che la vedranno impegnata tra tv, cinema e teatro.

A confermare questa novità ci ha pensato anche Francesca Chillemi, alias Azzurra, che nella settima stagione diventerà l'erede diretta di Suor Angela.

'Azzurra è l'erede di Suor Angela', svela Francesca Chillemi su Che Dio ci aiuti 7

"Suor Angela dovrà abbandonare il convento per varie ragioni e sarà Azzurra ad accogliere le ragazze che arrivano, diventandone la sorella maggiore", ha svelato Francesca Chillemi.

"Ed ereditando il compito di Suor Angela farà i conti con sé stessa", ha aggiunto ancora l'attrice che veste i panni della novizia Azzurra.

Per prepararsi al meglio a questa nuova sfida professionale che la attende, l'attrice ha ammesso di aver lavorato molto sulla parte psicologica e di aver frequentato anche un convento di clausura.

Occhi puntati anche su Pierpaolo Spollon, che nella fiction veste i panni del dottor Emiliano e che in questa settima stagione, avrà un ruolo da protagonista.

Insomma le novità non mancheranno anche se, per assistere alle nuove puntate in tv, bisognerà attendere ancora un po' di tempo: la messa in onda, infatti, è prevista nella prima parte del 2023 su Rai 1.

Francesca Chillemi debutta anche su Canale 5 con Can Yaman

In attesa di vederla all'opera nelle nuove puntate di Che Dio ci aiuti 7, va segnalato che questo non sarà l'unico nuovo impegno televisivo per Francesca Chillemi.

L'attrice, nei mesi scorsi, ha ultimato le riprese di "Viola come il mare", una nuova attesissima fiction in sei puntate che la vede protagonista al fianco di Can Yaman, destinata alla prima serata di Canale 5.

La messa in onda della prima stagione è prevista nel corso della prossima stagione televisiva autunnale Mediaset e potrebbe debuttare tra settembre e ottobre.