Il ritorno di fiamma di cui si parla ormai da più di mezzo anno è ufficiale: il settimanale Chi ha immortalato Belen Rodriguez e Stefano De Martino mentre si scambiano un tenero bacio in presenza del figlio Santiago. Entrambi avevano confermato di stare nuovamente insieme, ma a quanto pare adesso il prossimo conduttore di Tim Summer Hits e la showgirl argentina non avrebbero intenzione di non nascondersi più. Le tenerezze che la coppia si scambia in presenza del figlio Santiago evidenziano che oramai la famiglia si è ricongiunta.

Una coppia... al bacio

L'amore tra Belen e Stefano deve essere davvero molto forte: la coppia ha superato la separazione, il primo ritorno di fiamma, i presunti tradimenti di De Martino, la storia d'amore della Rodriguez con Antonino Spinalbese, dalla quale è nata anche un figlia, eppure i due sono di nuovo insieme. Più innamorati che mai, i segnali del riavvicinamento sono iniziati lo scorso gennaio, con l'accoglienza che il conduttore ha dato alla ex moglie all'aeroporto al rientro del viaggio di quest'ultima con l'amica Patrizia Griffini. Da lì in poi si sono susseguite paparazzate, dichiarazioni e adesso è giunto anche il bacio pubblico.

Il magazine diretto da Alfonso Signorini ha reso più che mai ufficiale il fatto che Belen e Stefano, con buona pace delle malelingue sono tornati ad essere marito e moglie.

Entrambi hanno cominciato ad indossare nuovamente la fede (Stefano l'ha sfoggiata anche durante la festa per i 30 anni di carriera di Gigi D'Alessio) e la relazione sembra proseguire per il verso giusto. Chi segue i social ha notato che i due non perdono occasione per condividere del tempo insieme, anche in presenza di Santiago, il primogenito nato dal loro amore, e Luna Marì.

La famiglia allargata di Stefano e Belen

E proprio Santiago è il testimone diretto del ritorno di fiamma tra i suoi genitori: Stefano e Belen non si fanno problemi, da quel che si vede nelle foto pubblicate nell'ultimo numero di Chi, a regalarsi tenerezze davanti al figlio. Questo è senza dubbio il segno che nessuno dei due ha dubbi circa ciò che li lega.

E in effetti se anche i piccoli di casa sono stati coinvolti nei loro incontri non vi sono dubbi che sia De Martino che Rodriguez hanno intenzione di fare sul serio.

Insomma, se ancora ci fossero dei dubbi sulla ritrovata unione, le ultime foto li spazzano via tutte. Di certo Santiago sarà la settimo cielo nel rivedere i suoi genitori di nuovo insieme. Al contempo, Stefano ha dichiarato di avere un buon rapporto con Luna, in quanto sorella di suo figlio. La famiglia allargata è pronta per condividere nuovi progetti per il futuro.