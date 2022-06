Tutta la musica dell'estate sarà al Tim Summer Hits 2022: le canzoni più in voga del momento non saranno protagoniste solo su Italia1 con Battiti Live, ma come svelato durante la conferenza stampa dell'evento, Rai 2 ospiterà una grande kermesse al cui timone ci saranno Andrea Delogu e Stefano De Martino. In onda per sei puntate a partire dal 30 giugno anche su Raiplay, la manifestazione sarà di tipo itinerante e vedrà alternarsi le esibizioni degli artisti più amati dal pubblico di ogni età, a partire dai ragazzi appena usciti dall'ultima edizione di Amici 21, che De Martino conosce molto bene essendo stato un giudice del talent.

L'esordio della kermesse a Roma

Gli appuntamenti con Tim Summer Hits si alterneranno in tre città e verranno preventivamente registrati. Si parte dalla Capitale, infatti il primo appuntamento con Tim Summer Hits verrà registrato a Roma, in Piazza del Popolo il 23 giugno: la Capitale ospiterà conduttori e artisti per le prime tre serate dello show musicale. Si inizierà con un cast di altissimo livellp. Nella prima serata, tra gli altri ci saranno anche Sangiovanni, Coez, Elodie e Marracash. Nelle due serate successive, ossia il 24 e il 25 giugno, si alternerannot ra gli altri Madame, Irama, Gigi D'Alessio, Pinguini Tattici Nucleari, Tananai, Noemi e Carl Brave, Alex, Achille Lauro e Francesco Renga.

Il palco si sposterà poi a Trieste presso il Portopiccolo con le esibizioni di Aka7even, Albe, Deddy, Donatella Rettore e Tancredi, Elisa, Elodie, Fedez con Tananai e Mara Sattei, La rappresentante di lista, LDA, Michele Bravi, Nek, Nina Zilli, Raphael Gualazzi, Sissi, The Kolors e Tommaso Paradiso.

Il cast stellare delle puntate finali

La manifestazione si concluderà nelle date di venerdì 1 luglio e sabato 2 luglio. Stefano De Martino e Andrea Delogu con tutta la compagnia si sposteranno a Rimini, esattamente a Piazzale Fellini. Qui si esibirà, direttamente da Amici, Alex. Insieme a lui saliranno sul palco di Rimini: Annalisa e Boomdabash, Bob Sinclar, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Federico Rossi, J-Ax e Shade, LDA, Luché, Luigi Strangis e Raf.

La verve dei conduttori completerà il cast stellare messo insieme per Tim Summer Hits. Il pubblico televisivo, anche se non potrà presenziare fisicamente agli eventi canori, potrà seguire i propri artisti in giro per l'Italia certi che lo spettacolo offerto sarà di certo all'altezza delle aspettative.