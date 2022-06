Che Belen Rodriguez e Stefano De Martino siano di nuovo una coppia ormai è fuor di dubbio: non solo nei mesi scorsi si sono susseguite le 'paparazzate' che li vedevano protagonisti, ma recentemente entrambi hanno confermato il ritorno di fiamma, il secondo dopo la fine ufficiale del loro matrimonio. Non vi sono ancora foto sui social che li ritraggono insieme ma i due sembrano non volersi più nascondere tanto che nell'ultimo week-end hanno pubblicato l'identica clip che mostra la villa in cui hanno trascorso alcuni giorni. Stessi cibi, stessi luoghi e serenità ritrovata: la showgirl argentina e il presentatore hanno passato del tempo anche con il figlio Santiago e Luna, la bimba nata quasi un anno fa dall'amore tra Belen e Antonino Spinalbese.

Relax con Santiago e Luna

Se nei giorni scorsi si mormorava di una nuova ennesima presunta crisi tra Belen e Stefano, a smentire le dicerie ci hanno pensato i diretti interessati. Immersi nel verde, lontani dal trambusto della città, Rodriguez e De Martino si sono concessi una mini-vacanza in una villa da sogno. Il tutto è stato documentato sui social, dove l'assenza di una foto ufficiale di coppia appare ormai come un dettaglio trascurabile. Prima l'argentina ha mostrato che cucinava la pasta al pomodoro, poco dopo lo stesso piatto è comparso non solo nelle sue Instagram story ma anche in quelle di Stefano.

Poi è stato il momento delle foto con i figli: Santiago ha passato dei giorni in compagnia di mamma e papà e con loro anche la piccola Luna.

Successivamente la coppia si è concessa un aperitivo in una location incantevole e infine a sancire i giorni passati in assoluta tranquillità è arrivata una clip che mostra in ogni particolare la dimora che li ha accolti. Il primo a postarla è stato Stefano che ha commentato il video con la frase: "A summer place". "Una casa che sa di casa", invece è stato il commento scelto da Belen per mostrare le stesse immagini.

Una perfetta famiglia allargata

Insomma, tra i due sembra filare tutto liscio a dispetto delle malelingue. Inoltre, a conferma che non vi sono tensioni tra Belen e Stefano c'è anche la presenza di Luna. De Martino ha ammesso recentemente di avere con la piccolina un ottimo rapporto, anche in considerazione del fatto che si tratta della sorella di suo figlio.

Sembra il quadro perfetto di una famiglia allargata.

Chissà se alla fine dell'estate i due decideranno di venire definitivamente allo scoperto o se preferiranno continuare a vivere la loro storia 'in incognito'. Anche se alla fine poi così segreto il loro amore non è: le immagini parlano più che chiaro e la serenità dei figli completa l'immagine romantica.