Grande attesa per le ultime puntate di Brave and Beautiful: le anticipazioni rivelano che le trame finali saranno ricche di suspense, dato che ci sarà una vendetta spietata messa in atto da Riza, che rischierà di compromettere la vita di diversi personaggi.

I riflettori saranno ben puntati sulle vicende della coppia composta da Cesur e Suhan: i due, infatti, si ritroveranno ad un punto di svolta importante nel finale della prima e unica stagione di questa soap opera turca, che ha appassionato gli spettatori di Canale 5.

Suhan si ritrova in pericolo di vita: anticipazioni Brave and Beautiful ultime puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle ultime puntate di Brave and Beautiful previste nel corso delle prossime settimane in tv, rivelano che Riza attuerà la sua vendetta e il suo piano spietato nei confronti della famiglia di Tahsin.

Dopo aver ucciso Korhan, si scaglierà contro l'altra figlia di Tahsin: trattasi proprio di Suhan che nel frattempo è arrivata alla fine della sua gravidanza e si ritroverà in serio pericolo di vita.

Una situazione particolarmente intricata e travagliata anche se, alla fine, Suhan riuscirà ad avere la meglio.

La donna, infatti, si libererà dalla prigionia cui l'ha costretta Riza e sarà portata con estrema urgenza in ospedale, dove verrà sottoposta a tutte le cure mediche.

Lo scontro finale tra Tahsin, Riza e Cesur

Per Suhan comincerà un periodo non facile, dato che la donna si ritroverà anche in coma: le sue condizioni di salute desteranno tanta preoccupazione, in primis per Cesur il quale spererà con tutto se stesso che la sua amata possa farcela e con lei anche il bambino che porta in grembo.

Ma non è finita qui, perché dopo essersi reso conto della spietatezza di Riza, Tahsin deciderà di affrontarlo di persona e di mettere per sempre la parola fine a questa guerra.

Le anticipazioni delle ultime puntate di Brave and Beautiful rivelano che i due, assieme a Cesur, si daranno appuntamento su una barca, dove hanno intenzione di confrontarsi.

Tahsin salva la vita a Cesur: anticipazioni Brave & Beautiful ultime puntate di sempre

Cesur proverà a tendere una trappola a Riza, con lo scopo ben preciso di assassinarlo e quindi fargliela pagare per tutto il male che ha causato alla sua famiglia in questo ultimo periodo.

Tahsin, però, si renderà conto ben presto che c'è qualcosa che non va: l'uomo scoprirà che l'imbarcazione è stata riempita di esplosivo, motivo per il quale da un momento all'altro sarebbe saltato tutto per aria.

Le anticipazioni sul finale di Brave & Beautiful rivelano che, a quel punto, Tahsin metterà in salvo la vita di Cesur e lo farà allontanare dalla barca, mentre lui affronterà Riza fino a quando non ci sarà un tremendo scoppio che causerà la morte di entrambi.