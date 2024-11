Teresa dirà addio a La Promessa nelle prossime puntate e andrà a lavorare presso la duchessa di Abrontes come assistente personale. Le anticipazioni rivelano che Maria deciderà di non partire più e Teresa coglierà l'occasione per iniziare una nuova vita lontana dal palazzo, pieno di ricordi di Feliciano. Catalina, invece, si trasferirà nell'hangar, furiosa per l'ennesima bugia di Pelayo e di Cruz, e non avrà nessuna intenzione di tornare sui suoi passi.

I cambiamenti a La Promessa dopo il salto temporale

Dopo la partenza di Manuel e Curro per la guerra, ci sarà un salto temporale di qualche mese che vedrà diversi cambiamenti a La Promessa.

Innanzitutto, Lorenzo lascerà per sempre la tenuta ma prima di andare via confesserà che Cruz ha giovato degli affari illeciti di Pelayo prendendo parte de proventi. Questa sarà l'ultima bugia che Catalina tollererà da parte del conte che sarà invitato a seguire Lorenzo fuori dalla tenuta. Furiosa con Cruz, Catalina deciderà di trasferirsi nell'hangar fino a quando non riceverà le scuse della marchesa che non arriveranno. Ci saranno dei grossi cambiamenti anche nella servitù con l'addio di un personaggio molto amato: Teresa, infatti, prenderà sevizio come cameriera personale della duchessa di Abrontes. In un primo momento l'offerta di lavoro era per Maria Fernandez che era convinta di accettare, tanto che aveva salutato tutti, ma all'ultimo momento la cameriera ha cambiato idea.

Dopo il salto temporale, infatti, Maria sarà ancora presente nel servizio di Cruz, ma Teresa non ci sarà più. Per la ragazza sarà un'ottima occasione di lavoro perché avanzerà da semplice cameriera ad assistente personale, ma la sua scelta non sarà dovuta solo a questo. Dopo il dolore per la morte di Feliciano, infatti, Teresa avrà la necessità di voltare completamente pagina.

La scelta di Teresa per una vita migliore

Teresa proverà ad andare avanti senza il suo Feliciano e potrà contare sull'aiuto dei suoi amici, ma il dolore in lei sarà troppo forte. Tutto a La Promessa le ricorderà i momenti felici trascorsi con il suo fidanzato e i progetti che avevano fatto insieme. Vivere al palazzo e a stretto contatto con Petra farà pensare a Teresa che non riuscirà mai a dimenticare il suo Feliciano e per questo farà una scelta che nessuno si aspettava.

Seppure a malincuore, Teresa andrà via e quindi il pubblico della soap spagnola non rivedrà più questo personaggio molto amato.

La storia travagliata di Teresa

Teresa è arrivata a La Promessa nella prima stagione per seguire il suo amore, Mauro. Il lacchè, però, molto presto si è rivelato una vera delusione per Teresa, visto che la tradiva con la signorina Leonor. Per la cameriera è stato molto difficile convivere con la dura realtà, ma dopo tanta sofferenza, per lei è arrivato Feliciano. Il figlio di Petra ha conquistato subito Teresa grazie al suo carattere affettuoso e gentile e tra loro è nato l'amore. Feliciano ha chiesto la mano di Teresa e i due hanno iniziato a progettare una vita insieme, ma sul più bello è successa una disgrazia.

Feliciano è stato chiamato ad aiutare Curro nella battuta di caccia e in questa occasione i due ragazzi sono stati colpiti da un sicario e sono stati operati urgentemente. Per Feliciano l'operazione si è rivelata disastrosa perché a causa della scarsa igiene ha contratto una grave infezione che nel giro di pochi giorni lo ha portato alla morte.