Le puntate di Un posto al sole si stanno tingendo di giallo. Negli episodi attualmente in onda su Rai 3, Raffaele è stato preso di mira dai camorristi. Giordano, infatti, è stato minacciato dai criminali del clan del boss Argento e sta rischiando la vita e sta temendo per l'incolumità dei suoi cari. I fan sono molto preoccupati per le sorti del portiere di Palazzo Palladini. Negli ultimi giorni, Ilenia Lazzarin non ha confermato, né smentito le voci sulla morte di Raffaele.

Un posto al sole: i fan preoccupati per le sorti di Raffele

Raffaele è stato minacciato da Lello Valsano e dai suoi uomini, in cerca di vendetta, in seguito all'arresto del loro boss.

A scatenare le ire dei camorristi c'è stata la cattura del loro capo, Argento, grazie alla soffiata di una persona vicina a loro, alle forze dell'ordine. Negli episodi della soap partenopea, Eugenio e la sua squadra sono arrivati ad arrestare il boss, grazie alle informazioni ricevute dal papà di Clara. Tregara, infatti, ha collaborato con le forze dell'ordine e ha permesso l'arresto del malavitoso. Purtroppo, però, Giordano ha subito ritorsioni a causa del lavoro di suo genero e, nelle puntate attualmente in onda sul piccolo schermo, è stato anche picchiato dai malviventi. Sui social, alcune persone stanno iniziando a sospettare che Raffaele possa morire.

Un posto al sole: la preoccupazione dei fan per Raffaele

Negli ultimi giorni, in rete, molte persone stanno parlando di quello che potrebbe accadere nelle prossime puntate di Un posto al sole. In particolar modo, i telespettatori sono in ansia per le sorti di Raffaele. Sotto ai post riguardanti la soap partenopea, alcuni fan della fiction hanno rivelato di temere che gli autori possano avere scelto un finale tragico per il portiere di Palazzo Palladini.

Una signora ha dichiarato di arrabbiarsi molto, nel caso in cui Giordano dovesse perdere la vita per mano dei camorristi.

Un posto al sole: le parole di Ilenia Lazzarin sull'ipotetica morte di Raffaele

Anche i follower di Ilenia Lazzarin hanno espresso preoccupazione per Giordano. In particolar modo, l'attrice di Viola ha risposto ad alcune domande dei suoi fan su Instagram, commentando i rumor, riguardo la morte di Raffaele.

A tal proposito, l'interprete della professoressa Bruni ha pubblicato nelle sue storie una domanda dove le veniva chiesto di commentare un gossip circolato: ''Si vocifera, già da tempo, la morte di Raffaele''. A tal proposito, Ilenia ha dichiarato: ''Io non lo so. Non posso confermarvelo''. Il marito di Ornella riuscirà a salvarsi o perderà la vita tragicamente, come successo anni prima alla sua prima moglie Rita?