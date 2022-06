L'ultima puntata di Brave & Beautiful andrà in onda il 30 giugno su Canale 5 e la trama sarà al cardiopalma. Con inizio alle 15:50, gli spettatori avranno modo di vedere come evolverà la vita di Cesur e Suhan. Non mancheranno gli attimi di tensione, gli omicidi, ma ci sarà anche un lieto evento.

Suhan ancora in stato comatoso

Cesur sarà al capezzale di Suhan. La donna verserà ancora in stato comatoso e le sue condizioni di salute saranno ancora più delicate visto che è incinta. L'uomo, però, avrà ancora un'idea in testa: nonostante Riza sia stato internato in una clinica psichiatrica, non vorrà fargliela passare liscia.

Così, tramite un escamotage, sia lui che Tahsin riusciranno a farlo evadere dalla clinica e a fargli credere che avrà una strada spianata verso la libertà.

Con l'aiuto di alcuni complici verrà condotto in un peschereccio, convinto che potrà lasciare la Turchia e farsi un'altra vita altrove. Mentre starà attraversando il Bosforo, a metà viaggio, il peschereccio si fermerà. Riza crederà che ci siano problemi, invece dal ponte di comando spunteranno Cesur e Tahsin.

La vita di Riza appesa a un filo

Riza coglierà subito la sete di vendetta dei due uomini, ma la sua tenacia non avrà fine nemmeno in questo momento. Infatti si inginocchierà davanti a un Cesur con una pistola in mano e gli dirà: "Sparami".

L'uomo potrebbe macchiarsi di un delitto che lo porterebbe dietro le sbarre e lontano dal suo amore Suhan e dal figlio che aspettano, e questo lo sa bene anche Tahsin.

Per questo il suocero si immolerà affinché la figlia e il genero abbiano il futuro di felicità che si meritano. Un complice di Tahsin farà perdere i sensi a Cesur con un taser e lo porterà sul suo pick up che si trova ai margini del Bosforo.

Quando si risveglierà Cesur troverà una lettera scritta da Tahsin, dove gli dirà che non avrebbe mai potuto farlo vivere con un delitto sulla coscienza. Dopo queste parole, da lontano, Cesur vedrà l'imbarcazione dove si trovano Riza e Tahsin esplodere: per i due sarà finita per sempre.

Cesur temerà per il destino di Suhan

Saranno delle vicende cariche di patos per Cesur, che dopo aver visto Tahsin e Riza morire, deciderà di tornare in ospedale da Suhan.

Quando arriverà nella sua camera vedrà il letto vuoto e penserà il peggio.

Disperato girerà per l'ospedale, alla ricerca di qualche informazione in più. A un certo punto, in un andito, vedrà una Sirin in lacrime. Cesur sarà sempre più convinto: a Suhan è successo qualcosa di grave, potrebbe anche essere morta. Le lacrime di disperazione, però, verranno interrotte da un altro pianto liberatorio, quello di un bambino.

Nasce il piccolo Korhan

Nascerà il figlio di Suhan e Cesur. Infatti, proprio mentre Cesur e Tahsin si trovavano con Riza, Suhan è entrata anticipatamente in travaglio. Si temeva per il suo destino in quanto, visto lo stato comatoso, la donna avrebbe potuto non reggere il peso di un parto.

Invece Cesur entrerà nella stanza e troverà Suhan sveglia con in braccio il bambino, che chiamerà Korhan, in onore del fratello deceduto tragicamente proprio per mano di Riza.

Ora per Cesur, Suhan e il piccolo Korhan si aprirà un nuovo capitolo e i tre partiranno per il viaggio in barca a vela che la donna ha sempre desiderato fare.