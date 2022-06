L'appuntamento con Brave and Beautiful prosegue su Canale 5 e si avvicinano le ultime puntate di sempre della soap opera.

Le anticipazioni rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena che non passeranno inosservati e che metteranno a durissima prova l'amore tra Cesur e Suhan.

I due, infatti, non potranno vivere serenamente il loro matrimonio, dato che Riza metterà a punto una vendetta spietata che rischierà di spazzare via per sempre tutti i sogni e i progetti che avevano fatto insieme.

Cesur e Suhan si sposano, poi il dramma: anticipazioni Brave and Beautiful ultime puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Brave and Beautiful destinate al daytime pomeridiano di Canale 5 delle prossime settimane, rivelano che Cesur e Suhan riusciranno ad unirsi in matrimonio, dopo aver superato e affrontato una miriade di peripezie che hanno rischiato di compromettere per sempre la loro unione.

Un matrimonio che, tuttavia, non permetterà alla coppia di vivere serenamente e liberamente il loro amore, dato che ben presto si ritroveranno a dover affrontare il primo ostacolo.

Ancora una volta, al centro delle trame finirà il perfido Riza che non avrà alcuna intenzione di deporre l'ascia da guerra nei confronti della famiglia di Tahsin.

Korhan viene assassinato da Riza nel finale della soap

Le anticipazioni di queste ultime puntate di Brave & Beautiful in onda su Canale 5 rivelano che Riza non si farà scrupoli a mettere in pericolo la vita dei figli di Tahsin.

Nel momento in cui si renderà conto che stanno tramando una trappola alle sue spalle, Riza si recherà furioso a casa di Cesur, credendo di trovare il diretto interessato ma in realtà troverà Korhan.

A quel punto, Riza passerà alle maniere forti, al punto da uccidere il figlio di Tahsin e con lui anche altre due guardie del corpo.

Cesur disperato per sua moglie e il bambino: anticipazioni Brave & Beautiful finale

Ma non è finita qui, perché le anticipazioni delle ultime puntate di sempre della soap opera turca, rivelano che Riza metterà a repentaglio anche la vita di Suhan, la quale verrà brutalmente aggredita e rischierà seriamente di perdere la vita.

La donna finirà in ospedale e i medici non potranno fare altro che constatare la criticità delle sue condizioni di salute.

Un durissimo colpo, in primis per Cesur che, nel momento in cui verrà informato su quanto è accaduto, correrà subito in ospedale dalla sua amata e prenderà atto anche lui della drammaticità della situazione.

Cesur apparirà a dir poco disperato, dato che sua moglie finirà in coma e, di conseguenza, rischierà di morire assieme al bambino che porta in grembo e che hanno tanto desiderato.

Un finale che potrebbe essere molto amaro per la coppia che, in questi mesi, ha conquistato il gradimento del pubblico di Canale 5.