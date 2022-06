Lunedì 20 giugno, su Canale 5, è andata in onda la semifinale dell'Isola dei Famosi. Purtroppo, il programma ha perso un altro concorrente per un grave infortunio al ginocchio: Edoardo Tavassi. La notizia del ritiro del fratello, non è stata affatto digerita da Guendalina Tavassi. Di conseguenza, l'ex concorrente romana ha deciso di rifiutare il collegamento durante la diretta del Reality Show.

Lo sfogo dell'ex naufraga

In occasione della semifinale dell'Isola dei Famosi, era previsto un collegamento con Guendalina Tavassi. Poco prima della diretta, però, l'ex concorrente romana ha spiegato ai suoi fan che non si sarebbe collegata.

In un secondo momento la diretta interessata in una serie di storie, su Instagram, ha rivelato i motivi del mancato collegamento con Ilary Blasi: "Ragazzi scusate lo sfogo, ma sono delusa, triste, amareggiata e inc... nera nei confronti della vita che è ingiusta". La 36enne ha confidato che quando è venuta a conoscenza del prolungamento dell'Isola dei Famosi, per lei è stato un colpo al cuore: per motivi di famiglia sarebbe dovuta tornare in Italia a giugno. Dunque, non poteva affatto rimanere in Honduras: "Il 23 maggio per me è stata la finale".

Lo sfogo di Guendalina Tavassi. pic.twitter.com/0f6CGsZnmW — disagiotv (@disagio_tv) June 21, 2022

Il ritiro di Edoardo Tavassi, per Guendalina è stato un altro ko: "Per lui l'unica speranza era lui".

Per la 36enne, il congiunto è il vincitore morale di quest'edizione dell'Isola dei Famosi: "Sono fiera e orgogliosa di tutto il percorso che ha fatto". Secondo Guendalina, il fratello è stato fermato solamente dalla "sfortuna".

Guendalina ha parlato con Edoardo prima del ritiro

Successivamente Guendalina Tavassi ha spiegato di essere stata messa in contatto con il fratello, in modo da convincerlo a restare all'Isola dei Famosi.

Tuttavia, la 36enne ha rivelato che il Edoardo stava troppo male per proseguire l'avventura all'interno del reality show.

L'ex naufraga ha precisato che i telespettatori spesso vedono i concorrenti ridere e scherzare nelle clip. In Honduras, però, si respira un'aria più pesante a causa delle condizioni precarie in cui si svolge il programma: i naufraghi hanno poco cibo a disposizione, non hanno un bagno e sono costretti a dormire sul terreno.

Il motivo per cui tutti accettano di partecipare, secondo Guendalina Tavassi è solo di natura economica: "Si va per soldi sperando di vincere e di arrivare alla fine". Dunque, il ritiro di Edoardo per la 36enne è stato un fulmine a ciel sereno: "Speravo che lui potesse essere la mia rivincita e soddisfazione personale". A detta dell'ex concorrente, purtroppo la vita è così: quando sembra andare tutto liscio, ti mette davanti alla realtà dei fatti.