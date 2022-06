Can Yaman evita di incontrarsi con Diletta Leotta a un evento in Sardegna. Gli ultimi retroscena sul divo turco, che ha fatto perdere la testa a milioni di spettatrici italiane, rivelano che avrebbe preferito evitare la conduttrice sportiv, con la quale un anno fa ha vissuto un'intensa e chiacchieratissima storia d'amore.

A quanto pare, però, Can Yaman avrebbe mostrato un feeling decisamente speciale con una giovane attrice molto amata dal pubblico de Il Paradiso delle signore.

Dopo l'addio con Diletta, Can Yaman 'scappa' dalla conduttrice

Nel dettaglio, la storia d'amore tra Can Yaman e Diletta Leotta è stata una delle più chiacchierate della scorsa estate.

I due hanno tenuto banco per svariati mesi sulle prime pagine di tutti i settimanali di Gossip, dove si parlava del loro amore.

Una storia che sembrava essere destinata a durare a lungo, al punto che c'è stato un momento in cui si è parlato anche di matrimonio.

Tutto, però, è sfumato lo scorso settembre, quando la conduttrice sportiva ha rilasciato un'intervista a Verissimo, in cui confermava (in lacrime) la fine della sua relazione con il divo turco protagonista di DayDreamer e Mr Wrong.

Il retroscena su Can Yaman e Diletta Leotta

Ebbene, secondo i retroscena riportati sulle pagine di Dagospia, in queste ultime settimane Can Yaman e la sua ex Diletta si sono ritrovati a uno stesso evento, ma l'attore turco ha preferito tenersi alla larga dalla conduttrice.

Can è arrivato in Sardegna per prendere parte al "Filming Italy Sardegna Festival" e allo stesso evento era presenza anche Diletta, ma l'attore pare che abbia preferito evitare l'incontro sia con lei che con Kabir Bedi, il primo protagonista storico della fiction "Sandokan", che dovrebbe essere riproposta in chiave moderna proprio con Yaman.

Ma non è finita qui, perché a destare particolare attenzione è stato il feeling speciale che il divo delle serie turche ha mostrato insieme a una giovane attrice, molto apprezzata dal pubblico Rai.

Francesca Del Fa, star de Il Paradiso delle signore, conquista il divo turco Yaman?

Trattasi di Francesca Del Fa, ben nota per la sua partecipazione nella soap opera Il Paradiso delle signore, giunta ormai alla settima stagione.

L'attrice, che veste i panni di Irene Cipriani nella soap Rai, si sarebbe intrattenuta con Can Yaman per un po' di tempo: un feeling che non sarebbe passato inosservato.

Possibile che dopo l'addio con Diletta Leotta e il presunto flirt con la collega Francesca Chillemi, Can Yaman volti pagina proprio insieme alla giovane Francesca Del Fa? La risposta nel corso delle prossime settimane.