Emergono nuovi retroscena sulla storia tra Can Yaman e Diletta Leotta, protagonisti del Gossip della passata estate. La relazione d'amore tra i due ha riempito le prime pagine di tutti i settimanali di cronaca rosa, rendendoli di diritto la coppia regina della calda stagione.

Un amore che ha fatto sognare milioni di fan anche se, alla fine, i due si sono ritrovati a dirsi addio.

Ma, a quanto pare, a distanza di un anno da quella rottura, la bella conduttrice sportiva non avrebbe ancora dimenticato e archiviato per sempre il divo turco.

La love story tra Can Yaman e Diletta Leotta al centro del gossip

Nel dettaglio, la relazione tra Can e Diletta è stata una delle più seguite e chiacchierate della scorsa estate. Dopo essere usciti allo scoperto, i due sono stati protagonisti di diverse paparazzate e si sono concessi delle vacanze mozzafiato con tanto di foto e scatti social che non sono mai passati inosservati.

Tutto sembrava procedere per il verso giusto al punto che, ad un certo punto, si è parlato anche di un imminente matrimonio in arrivo.

Peccato, però, che ai primi di settembre dello scorso anno, fu proprio Diletta Leotta in una intervista con Silvia Toffanin, a confermare ufficialmente la fine della sua relazione con il divo turco che ha stregato il pubblico italiano.

Le novità su Can e Diletta dopo l'addio

Da quel momento in poi, le vite di Can e Diletta hanno intrapreso due strade completamente differenti e tra i due non c'è stato più alcun ritorno di fiamma.

Intanto, però, per entrambi si è parlato di nuovi flirt. L'attore turco è stato paparazzato in diverse occasioni assieme alla collega Francesca Chillemi, con la quale ha condiviso il set della fiction "Viola come il mare", destinata alla prima serata di Canala 5 del prossimo autunno.

Per Diletta, invece, si era parlato di un flirt con il modello Giacomo Cavalli, con il quale è stata beccata in diverse occasioni dai paparazzi.

Il retroscena su Can Yaman e Diletta Leotta: lei non avrebbe dimenticato l'attore turco

Ma, in queste ore, a fare un po' di chiarezza con nuovi retroscena sul conto della bella conduttrice sportiva, ci ha pensato il portale di gossip "Pipol", il quale fa sapere che Diletta passerà la sua estate da single, dato che con Cavalli sarebbero soltanto amici.

Sempre secondo il portale, la conduttrice di Dazn non avrebbe ancora dimenticato definitivamente il suo ex fidanzato Can Yaman, al quale sarebbe ancora particolarmente legata.

"Avrebbe stoppato il suo cuore alla storia con Can Yaman, che la bombastica Leotta non avrebbe mai dimenticato", si legge sul portale di gossip.

Un retroscena che fa sognare di nuovo i fan della coppia Can-Diletta, speranzosi di poter assistere ad un ritorno di fiamma.