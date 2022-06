Le anticipazioni sui palinsesti Mediaset per la stagione tv 2022/2023 rivelano che non ci sarà spazio per Nicola Savino nel prime time.

Il conduttore, dopo diversi anni di permanenza sulle reti del Biscione, traslocherà su "altri lidi" televisivi.

Tra i ritorni, invece, è previsto quello di Barbara d'Urso, che si ritroverà senza prime time, mentre Maria De Filippi riporterà in onda tutte le sue storiche trasmissioni.

Nicola Savino fuori da Mediaset: anticipazioni palinsesti 2022/2023

Nel dettaglio le anticipazioni sui nuovi palinsesti Mediaset, della stagione 2022/2023, rivelano che Nicola Savino sarà fuori dalla programmazione del prossimo anno.

Il conduttore, attualmente nel cast de L'Isola dei famosi 2022 come opinionista, lascerà l'azienda guidata Piersilvio Berlusconi per trasferirsi su Tv8.

Dal prossimo autunno, infatti, Nicola Savino sarà al timone di un nuovo game show che andrà in onda nella fascia dell'access prime time e, secondo le indiscrezioni sui prossimi palinsesti, potrebbe riportare in tv anche il reality show La Fattoria, in onda per diverse edizioni su Canale 5.

Barbara d'Urso senza prime time: anticipazioni palinsesti Mediaset

Le anticipazioni dei prossimi palinsesti Mediaset 2022/2023 rivelano che ci sarà spazio per il ritorno di Barbara d'Urso, anche se per il momento per lei non sono previsti nuovi prime time.

La conduttrice partenopea, a partire da metà settembre, sarà nuovamente al timone di Pomeriggio 5, il talk show feriale che conduce ormai da oltre un decennio.

Per lei, però, non ci sarebbero ulteriori progetti in arrivo e in particolar modo nessuna prima serata, come è accaduto nella passata stagione tv, dove ha condotto La Pupa e il Secchione in prime time su Italia 1.

Maria De Filippi e Paolo Bonolis confermati sulle reti Mediaset

Spazio al ritorno di Maria De Filippi, che continuerà a essere uno dei punti di riferimento del palinsesto di Canale 5 anche nella stagione televisiva 2022/23.

Da settembre, infatti, tornerà l'appuntamento con Uomini e donne e poi a seguire quello con Tu si que vales in prime time, Amici 22 e C'è posta per te. Quest'anno, inoltre, la conduttrice potrebbe produrre anche la nuova edizione de La Talpa, il reality game che dovrebbe tornare in prime time su Canale 5 durante la primavera.

Confermata anche la presenza di Paolo Bonolis nei nuovi palinsesti Mediaset. Il mattatore della tv italiana sarà nuovamente al timone di Avanti un altro, il quiz del preserale che tornerà in onda con puntate inedite. Per Bonolis dovrebbe esserci spazio anche in prima serata, con una nuova edizione di Ciao Darwin.

Federica Panicucci confermata e torna il Grande Fratello Vip nei palinsesti Mediaset

Da settembre tornerà anche Alfonso Signorini al timone della settima edizione del Grande Fratello Vip. Il reality show è confermatissimo con il doppio appuntamento settimanale, che andrà ad arricchire l'offerta in prime time della rete ammiraglia Mediaset.

In daytime tornerà anche Federica Panicucci, nuovamente al timone di Mattino 5 dopo una stagione decisamente trionfante dal punto di vista auditel.

Il morning show di Canale 5 ha ottenuto una media superiore al 19% con picchi che hanno raggiunto anche il 25%, permettendo alla rete di vincere a mani basse la sfida ascolti contro lo storico UnoMattina, in onda nella stessa fascia oraria su Rai 1.