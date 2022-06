Secondo le ultime anticipazioni della soap opera turca Brave and Beautiful (Cesur ve Guzel), nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima su Canale 5, da lunedì 20 a venerdì 24 giugno, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Riza deciderà di non volersi rifare un vita e quindi tornerà a Korludag per distruggere Cesur e Suhan. Intanto, l'uomo minaccerà Banu, in quanto avrà rapito suo figlio.

Riza tornerà a Korludag per rovinare la vita di Cesur e Suhan

Nelle puntate in onda settimana prossima su Canale 5, Riza non fuggirà e tornerà nel paesino turco di Korludag con il solo obiettivo di rovinare la vita di Cesur e Suhan.

Intanto, l'uomo terrà sotto scacco un'altra donna: stiamo parlando di Banu, a cui l'uomo rapirà il figlio.

Nel frattempo, Tahsin verrà a sapere della morte di Adalet e sarà distrutto dal dolore. Per questo motivo, il padre di Suhan andrà tutti i giorni sulla tomba della donna. In questa circostanza però, Korludag vedrà Riza, ma suo figlio Korhan lo convincerà che si tratta di un’allucinazione.

Quanto accaduto però insospettirà non poco Cesur che deciderà di indagare. Alemdaroğlu poi apprenderà da un certo Kaya che Riza non è mai partito con la nave, in quanto sarà sceso poco prima che salpasse.

Banu confesserà a Cesur di aver avvelenato Suhan

Poco dopo, Hulya andrà in carcere da Cahide e le due si scontreranno e si lanceranno accuse.

Poi, entrambe le donne parleranno con il procuratore. In questa circostanza, Cahide dirà all'uomo che Hulya ha messo fine alla vita del dottor Nedim, mentre Hulya accuserà Cahide di essere complice nel rapimento di suo figlio.

Successivamente, Cesur scoprirà che Banu è l'artefice dell'avvelenamento ai danni di Suhan. Infatti, la donna verrà messa alle strette e dovrà confessare. In particolare, Banu affermerà che ha dovuto avvelenare la figlia di Tahsin perché Riza l'ha minacciata.

Infine, Hulya verrà arrestata per l’omicidio del dottor Nedim e Bulent per il rapimento del piccolo Zafer.