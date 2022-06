Le puntate finali di Brave and Beautiful riserveranno nuovi colpi di scena. Verrà fuori la verità sull'avvelenamento di Suhan. Sarà Banu la responsabile. L'avvocatessa confesserà tutto ad un esterrefatto Cesur e rivelerà di essere starà costretta a farlo in quanto Riza, ha rapito il figlio Omer.

Banu ha incastrato Cahide per l'avvelenamento di Suhan

Brave and Beautiful si sta avvicinando al finale di stagione. Le puntate conclusive della Serie TV turca, riserveranno numerosi colpi di scena. Innanzitutto, si scoprirà chi è stato ad avvelenare Suhan il giorno delle nozze poi saltate con Cesur.

Ebbene, non sarà Cahide, come invece hanno creduto gli inquirenti. A sorpresa, si verrà a sapere che è stata Banu a mettere il veleno nella bottiglietta d'acqua di Suhan. Poi ha nascosto la boccetta del veleno nella borsetta di Cahide per incastrarla. Fortunatamente, nonostante l'avvelenamento Suhan non perderà il bambino è riuscirà finalmente a sposare Cesur. Proprio Alemdaroğlu dopo il matrimonio, tornerà sulla questione, soprattutto dopo che scoprirà che Riza non è morto nell'incendio. Verrà a sapere che Riza ha sequestrato il figlio di una donna presente al matrimonio. Quindi Cesur, scarterà Hulya e Cahide e comincerà a sospettare proprio di Banu.

Banu confessa di aver avvelenato Suhan: spoiler Brave and Beautiful

In Brave and Beautiful, Cesur sarà vicino a scoprire l'identità del complice di Riza. I suoi saranno solo sospetti, ma ormai sarà quasi certo che è stata l'amica Banu ad avvelenare Suhan. Per trovare conferma ai sospetti le tenderà un tranello. Nel momento in cui Banu andrà a casa Alemdaroğlu, Cesur le chiederà di poter far visita al figlio Omer, visto che non l'ha visto alle nozze.

Banu sarà colta alla sprovvista e dirà che il figlio si trova fuori città con il padre. Sarà una menzogna e Cesur se ne renderà conto nel momento in cui telefonerà all'uomo, il quale gli dirà che Omer non è con lui. A questo punto Banu sarà messa alle strette e dovrà confessare che è stata lei ad aver avvelenato Suhan.

Riza ha rapito il figlio di Banu: Cesur vuole liberarlo

Suhan non riuscirà a resistere e schiaffeggerà Banu. L'avvocatessa nel momento in cui confesserà la sua colpevolezza, implorerà il perdono di Cesur e Suhan. Non solo, farà presente che ha somministrato una piccola dose di veleno proprio per non far perdere il bambino a Suhan. Insomma, ha cercato di ingannare Riza il quale ha rapito il figlio Omer. Proprio a causa di questo, Banu si è vista costretta ad agire contro Suhan. Ovviamente Cesur sarà molto arrabbiato con Banu, visto che ha messo a repentaglio la vita di Suhan e del bambino. Nonostante questo, Cesur cercherà un modo per liberare il piccolo Omer. Non sarà facile, ma Alemdaroğlu studierà nei minimi dettagli una trappola per salvare il bambino.