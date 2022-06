Il cast della nuova edizione di Uomini e Donne non sarà ufficializzato prima di fine agosto, ma sul web già circolano molte indiscrezioni sui protagonisti che animeranno le puntate a partire da settembre. Sui social network, in particolare, si dice che il meccanismo del dating-show dovrebbe restare invariato e che i ragazzi che si accomoderanno sul trono saranno quattro: tra loro sarebbe previsto almeno un ritorno, probabilmente un ex corteggiatore rifiutato.

Aggiornamenti sui protagonisti di Uomini e Donne

I tronisti dell'edizione 2022/2023 di Uomini e Donne saranno presentati nel corso della prima registrazione dopo le vacanze che, salvo cambi di programma, dovrebbe avere luogo attorno alla fine di agosto.

Le indiscrezioni sul cast e sul meccanismo del dating-show, però, già impazzano e nelle ultime ore sono state riprese da molti siti di Gossip e di informazione.

Il blogger Lorenzo Pugnaloni, infatti, di recente ha reso pubblica il primo rumor sulla nuova stagione del programma condotto da Maria De Filippi.

Su Instagram, dunque, lo scorso 15 giugno, è apparso il seguente messaggio: "Molto probabilmente a settembre tornerà la formula mista, ovvero Classico e Over insieme".

L'esperto di cronaca rosa e di trasmissioni tv, si è sbilanciato su quello che andrà in onda dopo l'estate: la redazione, infatti, avrebbe deciso di confermare la versione del format in cui giovani e senior condividono lo studio, cosa che accade da più di due anni ormai.

I candidati alla poltrona rossa di Uomini e Donne

Un'altra "chicca" che il blogger ha voluto dare ai fan di Uomini e Donne, riguarda il Trono Classico della nuova edizione.

Oltre a spoilerare il ritorno della formula mista (giovani e over insieme), l'esperto di gossip ha fatto sapere: "I tronisti saranno quattro e almeno uno/a sarà un volto già conosciuto".

I telespettatori di Canale 5, dunque, tra qualche mese dovrebbero assistere alla presentazione di ben quattro nuovi protagonisti, ragazzi in cerca dell'anima gemella.

Un rumor che non ha ancora trovato conferme, sostiene che nel cast di questa versione del format Mediaset dovrebbe esserci almeno una vecchia conoscenza, molto probabilmente un ex corteggiatore che non è stato scelto dalla persona che ha frequentato davanti alle telecamere nel recente passato.

La redazione è solita mixare volti nuovi (ovvero alla prima esperienza televisiva) ad altri che il pubblico ha già visto e ai quali si è affezionato col tempo: nella precedente edizione, ad esempio, è toccato a Matteo Ranieri (ex di Sophie Codegoni) e a Luca Salatino (rifiutato da Roberta Giusti).

Attesa per i nuovi appuntamenti con Uomini e Donne

Un volto già noto che a settembre potrebbe accomodarsi sul trono di Uomini e donne, è Lilli Pugliese. La ragazza ha corteggiato per mesi Luca Salatino, che però alla scelta le ha preferito Soraia Ceruti.

Interpellata su Instagram sulle pressanti voci che stanno circolando sul suo futuro nel cast del dating-show, la giovane ha risposto: "Ci andrei però, se mi avete conosciuta un po', sapreste che non sono molto adatta a questo ruolo".

Tra gli altri ex corteggiatori che dopo l'estate potrebbero essere ufficializzati nel Trono Classico 2022/2023, spiccano Andrea Della Cioppa e Federica Aversano. Quest'ultima, in particolare, è molto amata e tornano in studio innescherebbe nuove interessanti dinamiche anche con alcuni protagonisti della versione Over.

La napoletana ha catturato l'attenzione di Riccardo Guarnieri e, rientrando agli Elios, potrebbe dare vita ad un acceso botta e risposta con Ida Platano, per la quale ha ammesso di non provare alcuna simpatia.