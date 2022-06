Edoardo Tavassi è stato costretto ad abbandonare l'Isola dei Famosi a causa dell'infortunio al ginocchio. Dopo essere tornato in possesso dei suoi account social, il diretto interessato ne ha approfittato per interagire con i suoi fan. Alla domanda se tra lui ed Estefania Bernal ci fosse del tenero, l'ex naufrago non ha nascosto di avere un debole per la modella sudamericana.

La versione dell'ex naufrago

In Honduras, Mercedesz Henger ha manifestato un'interesse per Edoardo Tavassi. Tuttavia, non sarebbe l'unica naufraga. Su Instagram, il fratello di Guendalina Tavassi ha fatto una confidenza sulla modella sudamericana: "Se c'era del tenero tra me ed Estefania?

A me piaceva...".

Nonostante Edoardo non sia rimasto impassibile al fascino di Bernal, l'ex concorrente ha precisato di non sapere cos'accadrà lontano dai riflettori.

Come rivelato dal 37enne romano, dopo essere uscito da un Reality Show come l'Isola dei Famosi ci vuole sempre un po' di tempo per tornare alla normalità. A quel punto un utente ha chiesto all'ex concorrente perché ha cominciato a chiamare Estefania con l'appellativo di "Estefalsia". Anziché glissare, il diretto interessato ha ammesso le sue colpe: "L'ho chiamata così, perché un po' di bugie le ha detto". Successivamente però la concorrente ha chiesto scusa: "E' una bella ragazza".

Il retroscena

Stando alle informazioni in possesso del portale The Pipol Tv, Edoardo Tavassi avrebbe ricevuto le avances di un'ex concorrente dell'Isola dei Famosi.

Il tutto sarebbe accaduto in hotel, dopo la puntata riguardante la semifinale. Edoardo si è ritirato per l'infortunio al ginocchio e ha trascorso la notte in compagnia di Pamela Petrarolo ed Estefania Bernal. Stando alle indiscrezioni, la modella sudamericana avrebbe corteggiatori il 37enne romano ma si sarebbe beccata un due di picche.

Il motivo? Il fratello di Guendalina Tavassi starebbe aspettando di conoscere meglio Mercedesz Henger. Per dovere di cronaca, va detto che in principio si pensava che fosse stata Pamela a corteggiare l'ex naufrago.

'Mercedesz mi piace'

Prima di chiudere la diretta Instagram, Edoardo Tavassi ha fatto alcune precisazioni su Mercedesz Henger.

Il diretto interessato ha ribadito di voler aspettare per conoscerla lontano dai riflettori. A detta del 37enne, tra i due potrebbe nascere qualcosa di serio ma prima vorrebbe accertarsi che l'interesse da parte della 27enne sia veritiero.

Tuttavia, Edoardo ha rassicurato i fan che appena terminato il reality show lui e Mercedesz faranno un'uscita insieme per capire se realmente vogliono intraprendere una frequentazione o restare solo amici.