Anna Tatangelo sarebbe tornata single. Stando a quanto riportato dal portale The Pipol Tv, la cantante originaria di Sora avrebbe deciso di porre fine alla relazione con Livio Cori. In seguito a numerosi tira e molla, la 35enne avrebbe preso la decisione "drastica". Ma c'è dell'altro, dietro alla scelta di chiudere la liaison con il rapper campano ci sarebbe un nutrito interesse nei confronti del suo ex.

L'indiscrezione

Stando ai rumor, Anna Tatangelo e Livio Cori non formerebbero più una coppia.

Dopo sei mesi di alti e bassi, la 35enne avrebbe deciso di interrompere la storia: "Anna ha scelto di stoppare la relazione".

La diretta interessata sui social ha cancellato ogni traccia della love story avuta con il rapper napoletano.

Il portale di Gabriele Parpiglia è convinto che Tatangelo abbia messo la parola fine alla storia con Cori per motivi di cuore: "Il cuore della bella cantante non avrebbe mai smesso di battere per il suo ex Gigi D'Alessio". Al momento i due diretti interessati non hanno commentato il Gossip sul loro conto, quindi è bene parlare di supposizioni.

La situazione tra Anna e Gigi

Mentre Anna sarebbe pronta a vivere la sua estate da single, il suo ex Livio Cori starebbe soffrendo per la rottura. A quanto pare il rapper campano sarebbe ancora innamorato.

Per quanto riguarda la precedente relazione di Tatangelo, sembrerebbe non esserci alcuna speranza per un ritorno di fiamma.

Gigi D'Alessio infatti, è felicemente impegnato con una ragazza campana laureata in giurisprudenza. Il cantautore nei mesi precedenti è diventato papà per la quinta volta.

La coppia due anni fa si è detta addio definitivamente. Successivamente Tatangelo e D'Alessio hanno provato a voltare pagina: la 35enne di Sora non ci sarebbe riuscita mentre il suo ex compagno sì.

Come si erano conosciuti Tantangelo-Cori?

Dopo la rottura con Gigi D'Alessio, Anna Tatangelo era uscita allo scoperto con Livio Cori. Mentre in un primo momento entrambe cercavano di mantenere il massimo riserbo, una volta uscite le prime foto su tutti i giornali, la coppia decise di rendere pubblico il tutto.

Dopo un anno e mezzo vissuto a gonfie vele, però, è calato il gelo lo scorso aprile.

Sui social, la coppia aveva aveva annunciato la rottura. In un secondo momento, Anna e Livio avevano deciso di darsi una nuova opportunità. Ai rumor che li vedeva ancora in crisi, la coppia aveva smentito categoricamente.

Stando alle indiscrezioni di The Pipol tv, questa volta però non ci sarebbe alcuna speranza di tornare insieme. La stessa Anna avrebbe deciso di tornare single e chiudere definitivamente la love story con Livio Cori.