L'intesa tra Javier Martinez e Helena Prestes è sotto gli occhi di tutti i concorrenti del Grande Fratello. Domenica 17 novembre, i due coinquilini si sono ritrovati in piscina e hanno fatto una riflessione sul feeling che sta nascendo. In particolar, Martinez ha affermato: "Sei una persona che mi fa stare bene, ma non voglio correre se non sono sicuro". Dal canto suo, anche la modella brasiliana ha precisato che per lei attualmente si tratta solo di un'amicizia speciale.

Il confronto chiarificatore

In piscina, lontano da occhi indiscreti, Javier e Helena si sono interrogati sul loro rapporto.

Riprendendo un discorso fatto la sera precedente con la modella, Martinez ha chiesto se la sua risposta fosse stata apprezzata. Dopo avere ricevuto esito positivo, ha proseguito il discorso: "Voglio chiarire questa cosa: io so bene cosa voglio e non ho bisogno di andare di fiore in fiore, perché avendo 30 anni sono cose che non si fanno". E ancora: "Shaila esteticamente mi ha sempre attratto, ma questo non significa che io sia ancora infatuato di lei". Analizzando il feeling con Helena, lo sportivo ha detto: "Sei una persona che mi fa stare bene, ma non voglio correre se non sono sicuro". Infine, Martinez ha riferito di non voler dare un nome al rapporto con la coinquilina: "Per ora si tratta di un'amicizia, poi chissà".

Alle dichiarazioni di Javier, Helena ha replicato sostenendo che anche da parte sua è solamente un'amicizia e nulla di più.

Dubbi sul rapporto di Helena e Javier

Fino a due settimane fa, Helena flirtava con Lorenzo Spolverato, e Javier con Shaila Gatta.

Dopo essere stati "mollati" da Lorenzo e Shaila, Javier e Helena hanno iniziato a trascorrere sempre più tempo insieme, tanto da provocare i commenti dei loro coinquilini.

Ieri, in sauna, Spolverato ha sollevato dei dubbi su Martinez: "Non penso che Javier sia attratto da Helena, così come non trovo il senso che lei abbia dovuto dire a tutti di aver dormito con lui". Secondo il 27enne milanese, i due coinquilini starebbero flirtando per creare delle dinamiche ai fini del gioco. Per Lorenzo, la modella brasiliana ha anche cercato di tutti i modi di mettergli i bastoni tra le ruote con Gatta.

Nel momento in cui Mariavittoria ha cercato di spezzare una a lancia a favore dei suoi amici, Lorenzo ha replicato stizzito: "I conti non tornano. Per me Javier e Helena sono due lupi e prima o poi tutto verrà a galla".

Infine, Lorenzo Spolverato ha ribadito il suo pensiero su Martinez e Prestes: "Lei fino a poche settimane fa piangeva per me dicendo che era interessata. Ora pensate sia vero il comportamento che ha con Javier? Per me no, è pura strategia da parte di entrambi".