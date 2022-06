Martedì 28 giugno in Piazza Duomo di Milano si è svolto l'evento Love Mi, il concerto è stato trasmesso anche su Italia1. Poco prima della conclusione, Fedez ha deciso di parlare della spiacevole situazione di cui è stato protagonista tre mesi fa: il rapper è stato operato d'urgenza per un tumore. A tal proposito il diretto interessato ha voluto ringraziare la moglie Chiara Ferragni, per essergli stata vicino in un momento così delicato.

Le parole del cantante

Tre mesi fa, Fedez ha scoperto di avere un tumore. Dopo una serie di accertamenti medici, l'artista milanese è stato operato d'urgenza.

Nel corso dell'evento a scopo benefico Love Mi, il rapper ha deciso di fare una dedica alla sua dolce metà: "Fino a tre mesi fa, non avrei mai pensato di poter stare per un'ora sul palco". Sulla base di quanto dichiarato, il diretto interessato ha ringraziato i medici che lo hanno preso in cura e non solo: "Vorrei ringraziare la persona più importante che mi è stata vicino in questo periodo: mia moglie. Ti amo amore".

Chiara Ferragni in lacrime

In seguito alla dedica d'amore ricevuta dal marito e dal padre dei suoi figli, Chiara Ferragni non ha potuto trattenere le lacrime. Al termine del concerto, la influencer di Cremona ha deciso di pubblicare il video in cui Fedez ha speso dolci parole.

Nella didascalia, la 35enne ha ammesso che tre mesi nessuno pensava che l'artista milanese potesse organizzare un concerto di tale portata e importanza.

Come spiegato da Ferragni, il 28 giugno c'è stata la rinascita di Fedez: "Non potrei essere più orgogliosa di te".

Il post di Chiara Ferragni ha ricevuto più di 466mila like e numerosi commenti. Moltissimi utenti hanno ammesso di essersi emozionati nel sentire la dedica del rapper alla sua dolce metà. Altri invece, hanno messo in risalto la forza e l'energia del rapper a soli tre mesi dalla sua operazione: "Emozionante vedere Federico sul palco".

Fedez parla della ripresa post-operatoria

Nei giorni scorsi Fedez ha ricevuto il Telegatto. In un'intervista il diretto interessato ha confidato di essere riuscito a tornare in splendida forma solo grazie all'amore della sua famiglia. In particolare, il rapper ha parlato dello speciale rapporto con il figlio Leone: "Tre giorni prima dell'operazione ho deciso di andare in studio e registrare la mia voce".

Il marito di Chiara Ferragni ha ammesso che non sapeva nulla su come sarebbe cambiata la sua via dopo l'asportazione del tumore.

Nel post-operazione, Fedez ha portato in studio di registrazione anche il figlio. L'artista ha ammesso di essersi ripreso in fretta, grazie al figlio: "Mi ha fatto dimenticare i dolori lancinanti".