Amadeus ha anticipato al TG1 delle ore 20 di questo lunedì 20 giugno il nome della prima co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023.

Come annunciato dal conduttore e direttore artistico sarà Chiara Ferragni ad avere l’onere e l’onore di aprire e chiudere la kermesse della canzone italiana.

L’annuncio del conduttore

Lunedì 20 giugno Amadeus è stato ospite nel TG1 delle ore 20, nella prima edizione serale condotta da Giorgia Cardinaletti.

Nell'occasione il presentatore televisivo ha ingraziato la rete ammiraglia e Stefano Coletta per avergli affidato il Festival di Sanremo 2023.

Poi ha precisato che avendo ricevuto l’incarico di presentatore e direttore artistico già a marzo, questa volta avrà più tempo per lavorare alla kermesse canora.

A tal proposito Amadeus ha fatto un annuncio importante sulla prima co-conduttrice che lo affiancherà: “Apre e chiude il Festival di Sanremo Chiara Ferragni”.

Il commento di Chiara Ferragni

Da tempo circolava il nome di Chiara Ferragni come possibile co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023. Fino ad oggi, però, ogni tipo di tentativo di portare la imprenditrice-influencer sul palco dell’Ariston si era arenato. Questa volta invece il conduttore della kermesse canora e riuscito nell’intento. In seguito all’annuncio arrivato al TG1, la stessa Chiara Ferragni ha postato un messaggio su Instagram: “Grazie ad Amadeus per avermi voluto al suo fianco per aprire e chiudere il Festival di Sanremo”.

Per il momento l’unica anticipazione ufficiale riguarda la partecipazione di Ferragni nelle serate di martedì 7 febbraio e di sabato 11. Non è invece ancora chiaro chi verrà scelta come co-conduttrice per le serate del mercoledì, del giovedì e del venerdì (verosimilmente ogni sera ci sarà una donna diversa).

‘Sto iniziando ad ascoltare le canzoni’

Dietro alla macchina organizzativa del prossimo Festival di Sanremo c’è già un grande lavoro. Amadeus dopo aver annunciato la presenza di Chiara Ferragni, ha spiegato che la kermesse si aprirà da martedì 7 febbraio 2023 e si chiuderà sabato 11 febbraio. Il conduttore e direttore artistico ha rivelato di aver già reso pubblico il regolamento della gara.

Successivamente Amadeus ha spiegato alla conduttrice del TG1 di aver iniziato a valutare i vari artisti: “Sto iniziando ad ascoltare le canzoni dei giovani e dei big”.

Alcune indiscrezioni sui concorrenti

Stando alle indiscrezioni sui nomi dei cantanti big in gara, il conduttore vorrebbe anche LDA, Luigi Strangis e Alex Wyse: i tre cantanti hanno partecipato ad Amici 21.

Come la precedente edizione della kermesse, il conduttore vorrebbe puntare su un cast di concorrenti fatto di molti giovani, anche per fare in modo che il Festival di Sanremo venga commentato sui social da un pubblico giovane.